Преступление против красоты: Из парикмахерской в Батайске украли эпилятор

По факту происшествия возбудили уголовное дело. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Батайске ограбили салон лазерной эпиляции. Вместо денег воришки вынесли из заведения самое дорогое — эпилятор. Преступление против красоты произошло на улице Кирова.

Салон красоты раскрыл двери всего три недели назад. А уже утром 28 сентября уборщица обнаружила, что дверь в кабинет взломана. Узнав об этом, хозяйка заведения Юлия примчалась на работу. Проверив кассу, она выдохнула — деньги были на месте. Но самое страшное ожидало ее впереди.

— Вдруг я заметила, что нет эпилятора. Без этого инструмента я просто не могу работать: придется переносить записи, договариваться с клиентами. Стоит эпилятор 450 тысяч рублей, сумма немаленькая, — жалуется Юлия.

Казалось бы, воришка действовал сгоряча. Не справился с кассой и решил довольствоваться малым. Однако позже выяснилось, что человек долго планировал преступление.

Юлия и полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения. Их внимание сразу привлек молодой человек. Впервые он, пугливо озираясь, подошел к зданию за два дня до совершения преступленмя. Дверь на этаж оказалась закрыта, и он ушел не солоно хлебавши. Зато в следующий раз он действовал уже хитрее.

— Пока дверь была открыта он вставил в замок спичку, - рассказала бизнес-леди. - Когда сотрудники попытались замкнуть дверь, ее как будто заело. Они ушли. Тогда уже он пробрался на этаж, взломал мой кабинет и забрал эпилятор.

В настоящее время по факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Кража». Вора до сих пор разыскивают.

А хозяйке салона теперь придется не только выплачивать кредит, но и перенести всех клиенток на неопределенный срок. Она уже написала об этом в соцсетях. И не исключает, что преступление может быть происками ее конкурентов в сфере красоты.

- Знай, земля круглая, а Батайск - еще круглее, - закончила она такими словами свой пост.