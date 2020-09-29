Новых пациентов с коронавирусом выявили в 27 городах и районах Ростовской области

В 27 городах и районах области были зарегистрированы новые случаи заболевания Фото: "КП" Архив

В донском регионе опасную инфекцию подхватили еще 190 местных жителей. Таким образом общее число зараженных достигло 21 740 человек.

Новые заболевшие были зарегистрированы в 27 городах и районах Ростовской области. Лидером по заражению несомненно является Ростов. За сутки в городе было зарегистрировано 130 новых случаев заболевания.

- Инфицированные зарегистрированы также в Волгодонске (11), Гукове (10), Таганроге (9), Каменске-Шахтинском (8), Звереве (5), Азовском (4) районе, Новошахтинске (4), Шахтах (3), Багаевском (2), Боковском (2) районах, Новочеркасске (2), Зерноградском (2), Миллеровском (2), Аксайском (1), Весёловском (1), Волгодонском (1) районах, Азове (1), Донецке (1), Дубовском (1), Каменском (1), Мясниковском (1), Октябрьском (1), Песчанокопском (1), Сальском (1), Усть-Донецком (1) и Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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