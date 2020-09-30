Любимое дело без границ: в Новочеркасске прошел чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

Номинация «Администрирование баз данных». Фото: Ольга Ряшнова
В Новочеркасске прошел региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Конкурс проводился среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. С 21 по 24 сентября более ста школьников, студентов и специалистов показали свое мастерство экспертному жюри. Испытания состоялись на пяти площадках - Новочеркасском колледже промышленных технологий и управления и Новочеркасском технологическом техникуме-интернате.
ЗНАНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО
За пять лет существования чемпионат приобрел большую популярность. В этом году в конкурсе поучаствовали 134 человека. Если раньше проявить себя могли только студенты, то сейчас такую возможность получили школьники и специалисты до 65 лет.
Ребята выступали на специально оборудованных рабочих местах. Фото: Ольга Ряшнова
Участники показали свои умения в 11 компетенциях. Их выбор был весьма разнообразен: от «Художественной вышивки» и «Поварского дела» до «Веб-разработки» и «Администрирования баз данных». Ребята выступают на специально оборудованных рабочих местах. Так, для кулинаров подготовили удобные кухни, для рукодельников - просторные и светлые классы, для программистов - кабинеты с необходимой техникой.
Эксперт компетенции «Кулинарное дело» Ирина Сазонова говорит, что благодаря конкурсу школьники и студенты смогут сделать важные шаги в любимом деле:
- В компетенции «Кулинарное дело» участвуют школьники. Им нужно приготовить континентальный завтрак: молочную рисовую кашу, яичницу «скрэмбл», овсяное печение и морс. В компетенции для студентов «Поварское дело» задания еще сложнее: нужно подать пельмени и рыбу с овощами. С помощью сложных заданий можно отточить навыки, попробовать себя.
Эксперт компетенции «Торговля» Наталья Токарева также отмечает, что конкурсанты могут поближе познакомиться с профессией, а полученные знания и умения точно пригодятся в будущем:
- У школьников мы проверяем знание товарной информации. Им также нужно заполнить товарные документы и представить продукт. Студенты должны провести презентацию, рассказать все товароведческие данные, опираясь на натуральные образцы. Это сложно, но готовит ребят к настоящей работе.
Участники демонстрируют свои кулинарные таланты. Фото: Ольга Ряшнова
ХОББИ И ПРОФЕССИЯ
Несмотря на сложные задания, школьники и студенты чувствуют себя уверенно. На региональный этап приехали ребята, показавшие лучший результат в своих городах. Ученица Таганрогской специальной школы № 1 Анастасия Бочарова участвует в чемпионате не впервые. В этот раз она остановилась на компетенции «Художественная вышивка».
- Начала вышивать четыре года назад: сначала на уроках труда, потом - просто дома в свободное время. Решила показать себя в давнем хобби. До этого участвовала в компетенциях «Кулинарное дело» и «Бисероплетение». Мне нравится, что можно попробовать себя в разных областях.
Ученица Новочеркасской специальной школы-интерната Валерия Силакова говорит, что уже в 14 лет задумалась над будущей профессией и пока остановилась на торговом деле:
- Торговым делом меня заинтересовала преподавательница. Она же предложила поучаствовать в конкурсе. Долго готовилась: заполняла торговые документы, изучала задания прошлого года. Надеюсь, волнение мне не помешает.
Участники демонстрировали навыки по ремонту обуви. Фото: Ольга Ряшнова
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
«Абилимпикс» стал площадкой не только для соревнований, но и обмена опытом. Кроме конкурсной программы, состоялась деловая программа чемпионата. Руководители профессиональных организаций и педагоги посетили конференцию «Комплексное обеспечение и сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья». Специалисты обсудили работу, поделились интересными практиками обучения.
Начальник отдела среднего профессионального образования областного министерства общего и профессионального образования Марина Иванова говорит, что каждый год у чемпионата насыщенная программа. За пять лет «Абилимпикс» показал эффективность.
- «Абилимпикс» - это возможность проявить себя, несмотря на особенности здоровья. Вопреки всем трудностям ребята учатся и показывают высокий результат. Конкурс помогает трудоустроиться по профессии. Участники видят, что они могут реализовать себя в любимом деле, - прокомментировала Марина Иванова.
По итогам чемпионата эксперты выбрали трех победителей и призеров в каждой компетенции. Дипломы получили школьники и студенты из совершенно разных уголков Ростовской области: Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Волгодонска, села Развильное, станицы Николаевской и других. Лучшие представят донской регион на всероссийском этапе чемпионата «Абилимпикс».
КОНКРЕТНО
Поздравляем победителей!
Кулинарное дело (школьники)
Диплом 1 место
ГКОУ РО Донецкая школа-интернат
Аладьин Антон Владимирович
Харламов Владислав Николаевич
Художественное вышивание (школьники)
Диплом 1 место
ГКОУ РО Развиленская школа-интернат
Райник Сергей Александрович
Торговля (школьники)
Диплом 1 место
Силакова Валерия Юрьевна
Ремонт обуви (школьники)
Диплом 1 место
ГКОУ РО Гуковская школа - интернат № 12
Коптель Сергей Денисович
Торговля (студенты)
Диплом 1 место
ГБПОУ РО «Новошахтинский автотранспортный техникум имени Героя Советского Союза Вернигоренко И.Г.»
Рашевская Виктория Игоревна
Веб-разработка (программирование)
Диплом 1 место
ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России
Нестяк Андрей Андреевич
Поварское дело (студенты)
Диплом 1 место
ГБПОУ РО "НКПТиУ"
Шимчак Алина Николаевна
Ремонт обуви (студенты)
Диплом 1 место
ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России
Балин Александр Александрович
Администрирование баз данных (студенты)
Диплом 1 место
ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России
Рябышенков Виктор Андреевич
Web-дизайн (студенты)
Диплом 1 место
ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России
Андрющенко Юрий Романович
Обработка текста (студенты)
Диплом 1 место
ГБПОУ РО «НКПТиУ»
Копосов Геннадий Николаевич