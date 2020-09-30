Любимое дело без границ: в Новочеркасске прошел чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

Номинация «Администрирование баз данных». Фото: Ольга Ряшнова

В Новочеркасске прошел региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс». Конкурс проводился среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. С 21 по 24 сентября более ста школьников, студентов и специалистов показали свое мастерство экспертному жюри. Испытания состоялись на пяти площадках - Новочеркасском колледже промышленных технологий и управления и Новочеркасском технологическом техникуме-интернате.

ЗНАНИЯ ДЛЯ БУДУЩЕГО

За пять лет существования чемпионат приобрел большую популярность. В этом году в конкурсе поучаствовали 134 человека. Если раньше проявить себя могли только студенты, то сейчас такую возможность получили школьники и специалисты до 65 лет.

Ребята выступали на специально оборудованных рабочих местах. Фото: Ольга Ряшнова

Участники показали свои умения в 11 компетенциях. Их выбор был весьма разнообразен: от «Художественной вышивки» и «Поварского дела» до «Веб-разработки» и «Администрирования баз данных». Ребята выступают на специально оборудованных рабочих местах. Так, для кулинаров подготовили удобные кухни, для рукодельников - просторные и светлые классы, для программистов - кабинеты с необходимой техникой.

Эксперт компетенции «Кулинарное дело» Ирина Сазонова говорит, что благодаря конкурсу школьники и студенты смогут сделать важные шаги в любимом деле:

- В компетенции «Кулинарное дело» участвуют школьники. Им нужно приготовить континентальный завтрак: молочную рисовую кашу, яичницу «скрэмбл», овсяное печение и морс. В компетенции для студентов «Поварское дело» задания еще сложнее: нужно подать пельмени и рыбу с овощами. С помощью сложных заданий можно отточить навыки, попробовать себя.

Эксперт компетенции «Торговля» Наталья Токарева также отмечает, что конкурсанты могут поближе познакомиться с профессией, а полученные знания и умения точно пригодятся в будущем:

- У школьников мы проверяем знание товарной информации. Им также нужно заполнить товарные документы и представить продукт. Студенты должны провести презентацию, рассказать все товароведческие данные, опираясь на натуральные образцы. Это сложно, но готовит ребят к настоящей работе.

Участники демонстрируют свои кулинарные таланты. Фото: Ольга Ряшнова

ХОББИ И ПРОФЕССИЯ

Несмотря на сложные задания, школьники и студенты чувствуют себя уверенно. На региональный этап приехали ребята, показавшие лучший результат в своих городах. Ученица Таганрогской специальной школы № 1 Анастасия Бочарова участвует в чемпионате не впервые. В этот раз она остановилась на компетенции «Художественная вышивка».

- Начала вышивать четыре года назад: сначала на уроках труда, потом - просто дома в свободное время. Решила показать себя в давнем хобби. До этого участвовала в компетенциях «Кулинарное дело» и «Бисероплетение». Мне нравится, что можно попробовать себя в разных областях.

Ученица Новочеркасской специальной школы-интерната Валерия Силакова говорит, что уже в 14 лет задумалась над будущей профессией и пока остановилась на торговом деле:

- Торговым делом меня заинтересовала преподавательница. Она же предложила поучаствовать в конкурсе. Долго готовилась: заполняла торговые документы, изучала задания прошлого года. Надеюсь, волнение мне не помешает.

Участники демонстрировали навыки по ремонту обуви. Фото: Ольга Ряшнова

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

«Абилимпикс» стал площадкой не только для соревнований, но и обмена опытом. Кроме конкурсной программы, состоялась деловая программа чемпионата. Руководители профессиональных организаций и педагоги посетили конференцию «Комплексное обеспечение и сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья». Специалисты обсудили работу, поделились интересными практиками обучения.

Начальник отдела среднего профессионального образования областного министерства общего и профессионального образования Марина Иванова говорит, что каждый год у чемпионата насыщенная программа. За пять лет «Абилимпикс» показал эффективность.

- «Абилимпикс» - это возможность проявить себя, несмотря на особенности здоровья. Вопреки всем трудностям ребята учатся и показывают высокий результат. Конкурс помогает трудоустроиться по профессии. Участники видят, что они могут реализовать себя в любимом деле, - прокомментировала Марина Иванова.

По итогам чемпионата эксперты выбрали трех победителей и призеров в каждой компетенции. Дипломы получили школьники и студенты из совершенно разных уголков Ростовской области: Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Волгодонска, села Развильное, станицы Николаевской и других. Лучшие представят донской регион на всероссийском этапе чемпионата «Абилимпикс».

КОНКРЕТНО

Поздравляем победителей!

Кулинарное дело (школьники)

Диплом 1 место

ГКОУ РО Донецкая школа-интернат

Аладьин Антон Владимирович

Харламов Владислав Николаевич

Художественное вышивание (школьники)

Диплом 1 место

ГКОУ РО Развиленская школа-интернат

Райник Сергей Александрович

Торговля (школьники)

Диплом 1 место

МБОУСОШ№ 1 г. Новочеркасска

Силакова Валерия Юрьевна

Ремонт обуви (школьники)

Диплом 1 место

ГКОУ РО Гуковская школа - интернат № 12

Коптель Сергей Денисович

Торговля (студенты)

Диплом 1 место

ГБПОУ РО «Новошахтинский автотранспортный техникум имени Героя Советского Союза Вернигоренко И.Г.»

Рашевская Виктория Игоревна

Веб-разработка (программирование)

Диплом 1 место

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России

Нестяк Андрей Андреевич

Поварское дело (студенты)

Диплом 1 место

ГБПОУ РО "НКПТиУ"

Шимчак Алина Николаевна

Ремонт обуви (студенты)

Диплом 1 место

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России

Балин Александр Александрович

Администрирование баз данных (студенты)

Диплом 1 место

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России

Рябышенков Виктор Андреевич

Web-дизайн (студенты)

Диплом 1 место

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России

Андрющенко Юрий Романович

Обработка текста (студенты)

Диплом 1 место

ГБПОУ РО «НКПТиУ»

Копосов Геннадий Николаевич