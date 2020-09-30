Погибшему в кольце пламени под Ростовом 27-летнему пожарному установили памятную доску

Общая площадь пожара составила больше 10 гектаров. Фото: НЕВЕДРОВ Роман.

В Ростовской области открыли памятную доску в честь Алексея Кравцова. Старший сержант внутренней службы героически погиб во время тушения крупного ландшафтного пожара на Левом берегу Дона. Это случилось в конце марта. С огнем пытались справиться около ста человек, а также пожарный поезд и вертолет. А общая площадь пожара составила больше 10 гектаров.

28 марта Алексей вместе с коллегами защищал строения от надвигающегося пламени. Пожар оказался очень серьезным. А ситуация осложнялась сильным ветром, который то и дело менял свои направления, разгоняя огонь все дальше и дальше.

Алексею было 29 лет. Фото: ГУ МЧС России по РО.

В итоге молодой огнеборец оказался в кольце огня. Пламя не оставило пожарному шансов....

- Алексею было 29 лет, он был ответственным сотрудником, грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие и справедливость, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Тогда коллеги проводили его в последний путь звоном сирены и минутой молчания. А вот теперь решили увековечить память Алексея.

Накануне, 29 сентября, в торжественной обстановке в присутствии руководства ростовского гарнизона, сослуживцев, друзей, родных и близких погибшего, на здании третьей пожарно-спасательной части, в которой служил Алексей Кравцов, появилась мемориальная доска.

- Она станет напоминанием о смелости и самоотверженности молодого человека, посвятившего свою жизнь помощи людям, - подытожили в ведомстве.