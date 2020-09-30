На страже природы: В Ростовской области добровольцы защищают леса от пожаров

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО

В Ростовской области добровольцы помогают властям защищать леса от пожаров. Общественные инспекторы патрулируют территорию, выявляют нарушения и предотвращают возгорания. Они проводят для жителей разъяснительные беседы и привлекают их к экологическим акциям.

«Леса - это большая ценность»

Первые общественные инспекторы на Дону начали работу в 2018 году - тогда их было только четверо. Сейчас к добровольцам присоединились несколько десятков человек. С каждым годом все больше людей хотят стать инспекторами. В августе такой статус получили пять казаков Александровск-Грушевского юрта. Один из них, Виктор Пустовалов, объяснил, почему стал защитником леса.

- В Ростовской области мало лесов, все эти территории - большая ценность. При этом лес не находился под надзором казаков, поэтому мы решили это исправить. Я и еще четыре казака прошли обучение, сдали экзамены и стали общественными инспекторами. Это дает возможность взаимодействовать с органами министерства природы, полицией и пожарными, - пояснил Пустовалов.

По его словам, у общественных инспекторов широкий круг задач. Ежедневно они проводят патрули в лесах, расположенных в районе родного города Шахты. Они также следят, чтобы люди не разжигали в лесах костры, не выбрасывали мусор и не устраивали свалки. О нарушениях казаки сообщают в компетентные органы власти.

Министерство природных ресурсов и экологии РО

Не только специалисты, но и добровольцы

Большое внимание активисты уделяют профилактике. Они проводят с жителями разъяснительные беседы, рассказывают о правилах пожарной безопасности в лесу и ценности природных ресурсов.

Уже сейчас казаки видят первые плоды своего труда: люди стали реже нарушать, начали участвовать в экологических акциях. В ближайшее время планируют высадить на свободных участках деревья.

Власти видят большой потенциал в работе добровольцев. В региональном министерстве природных ресурсов собираются и дальше привлекать жителей к охране природы.

- Отрадно, что в сохранении и приумножении лесных богатств донского края заинтересованы не только специалисты, но и простые граждане, - уверен глава министерства Михаил Фишкин. - Мы активно работаем с населением области, молодежью, вовлекаем их в природоохранную деятельность. Убежден, что неравнодушные люди и в дальнейшем будут надежными союзниками в борьбе с нарушениями лесоохранного законодательства.

Расширить поле деятельности

Виктор Пустовалов рассказал о планах его команды. Инспекторы собираются расширять поле деятельности.

- Собираемся купить технику, чтобы самостоятельно тушить небольшие очаги возгорания. О больших мы можем только сообщить пожарным. Но и здесь придумали, как облегчить спасателям работу. Планируем освоить удаленную систему геолокации. С помощью такого устройства оперативным службам можно передать точные данные о местоположении объекта, - говорит мужчина.

Минприроды напоминает, что в 90% случаев виновником лесных и ландшафтных пожаров становится человек, и обращается к жителям области с призывом соблюдать правила пожарной безопасности в лесу и помнить, что брошенный окурок или разведенный костер могут в считанные минуты уничтожить значительный участок леса.

ВАЖНО!

Заметив возгорание, следует незамедлительно сообщить об этом работникам лесного хозяйства (8-800-100-94-00 - прямая линия лесной охраны). Если мобильная связь недоступна, то можно вызвать пожарных по номеру 112. Также минприроды области напоминает о действующем запрете на выжигание сухой растительности и мусора.