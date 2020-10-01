Председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров: «Нам скрывать нечего. Приходите и наблюдайте»

Андрей Владимирович ответил на вопросы в эфире радио "Комсомольская правда". Фото: Дадаян Давид

О критике, явке избирателей, трудностях и особенностях прошедшей избирательной кампании на Дону в эфире радио «КП» на 89,8 FM мы откровенно поговорили с председателем избирательной комиссии Ростовской области Андреем Буровым.

«ЛЮБОЙ ОПЫТ НЕОБХОДИМО ОЦЕНИВАТЬ»

- Андрей Владимирович, главной особенностью осенних выборов, наверное, стало трехдневное голосование. На ваш взгляд, такая система себя оправдала?

- В настоящий момент в тех условиях, в которых мы находились, безусловно, оправдала. Нам удалось развести потоки избирателей, уменьшить количество избирателей на участках одномоментно. Отзывы голосующих граждан были в основном положительными. С другой стороны, любой опыт необходимо анализировать. Мы увидели несколько моментов, о которых стоит, как минимум, задуматься. Это и работа тех учреждений, где находятся избирательные участки, и дополнительная нагрузка на членов избирательных комиссий. Я знаю, что Центризбирком сегодня анализирует эту систему, собирает плюсы и минусы. Уверен, что перед выборами в Государственную Думу мы поймем, как будем работать.

- Такого количества наблюдателей, если не ошибаюсь, на местных выборах еще не было никогда?

- Все верно. 18 тысяч наблюдателей было зарегистрировано. Рекордная цифра. Здесь есть и объективные, и субъективные причины. Во-первых, изменилось законодательство, и появились новые субъекты наблюдения, такие как Общественная палата, например. С учетом пандемии появилась возможность резерва наблюдателей, кроме того, не надо забывать, что в Ростовской области было несколько избирательных кампаний. И кандидаты могли назначать своих наблюдателей, что, конечно, увеличило их число. Но сегодня Центральная избирательная комиссия транслирует четкую позицию: есть сомнения - приходите и наблюдайте. Нам скрывать нечего. А вот из пожеланий наблюдателям - больше корректности.

- Санитарная безопасность. В этом вопросе с организационной точки зрения справились, Андрей Владимирович?

- Думаю, что справились. Многие моменты, если так можно сказать, уже были отрепетированы на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Прийти на избирательный участок было более безопасно, чем проехать в общественном транспорте или посетить магазин.

«НИЗКАЯ ЯВКА - СВОЕОБРАЗНЫЙ ПРОТЕСТ»

- Некоторые политические партии критикуют трехдневное голосование. По-вашему, какова главная причина?

- Я за критику. Но конструктивную. Часто критика выглядит как желание оправдать свое поражение. Всегда проще сказать: я проиграл, потому что мне помешала некая новая процедура. А может быть, стоит задуматься о том, что программа была слабой, должного контакта с избирателями не было и популизма достаточно?

- Вы же такую реакцию прогнозировали?

- Да. Мы понимали, что многие будут провоцировать избирательные комиссии. Где-то это сопровождалось даже физической силой. Для нас сюрпризов не было. Мне кажется, многие кандидаты увлеклись противостоянием с УИК, а надо было искать правильные новые формы диалога с избирателями.

- Явка избирателей тоже красная тряпка для критиков. Тут больше - там меньше...

- С 90-х годов явка на выборах губернатора вписывалась в 40-50%. В 2015 году - 48 %. В этом году - 43%. Не секрет, что сельские районы всегда отличались более высокой явкой. По традиции активные районы - это север нашей области, Приазовье. Низкая явка в Таганроге, Шахтах, Новочеркасске. Мое мнение, что это отчасти и сигнал местной власти о том, что в этих территориях есть проблемы, которые волнуют жителей этого муниципального образования. Но небольшой процент избирателей, наверное, до своего участка не дошел и из-за опасений заражения, хотя, повторюсь, вся работа по санитарной безопасности была выполнена на очень высоком уровне.

«ПОПУЛИЗМ И ИГРЫ НА ПУБЛИКУ НЕ РАБОТАЮТ»

- Насколько, по-вашему, взаимосвязанные вещи - объем потраченных на выборы средств и эффективность выборов?

- С моей точки зрения, невзаимосвязанные. Да, на узнаваемость кандидата повлиять может. Особенно если кандидат неизвестен. Но узнаваемость не залог успеха. Определяющим для избирателя остаются реалистичная, убедительная программа и личные качества кандидата. Нельзя объемом написанных статей завоевать доверие. Мне кажется, сегодня не работает ни популизм, ни так называемые игры на публику.

- Во время выборов поступило 146 обращений. Эти обращения - жалобы?

- Нет. Я объясню почему. Жалоба, с нашей точки зрения, - это когда речь идет о том, что действительно нарушало права избирателя, кандидата или какого-либо иного участника избирательного процесса. Но я, например, не могу назвать жалобами ту значительную долю обращений о том, что 11 сентября книги со списками избирателей были не прошиты. Согласно закону, они должны быть прошиты с 19.00 до 20.00 12 сентября, что и было сделано. Мы эти разъяснения давали всем участникам выборов. Так что не в избирком, наверное, нужно было обращаться по этому поводу, а к тем, кто принимает законы.

- Назовите главную сложность прошедших выборных кампаний для вас лично.

- Удержать свой коллектив из 26 тысяч человек. Колоссальная нагрузка выпала на этих людей - членов участковых комиссий. Обстановка ожидалась непростая. Нужно было найти правильные слова, убедить людей остаться и продолжать работать. Мы справились. Эти люди провели достаточно сложную избирательную кампанию. Каждый из них - настоящий профессионал своего дела.

- В следующем году еще одна большая кампания - выборы в Государственную Думу. Что бы вы сейчас сказали избирателям?

- Мы делаем выбор в своей жизни ежедневно. Так и с выборами всех уровней. Не нужно думать, что от вашего выбора ничего не зависит. Зависит. И очень многое. Ведь в конечном итоге мы голосуем за улучшение качества нашей с вами жизни.