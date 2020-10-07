Ипотека или аренда в Ростове: как купить квартиру за 4,5 тысячи рублей в месяц

Фото: ГК «ИНТЕКО»

Почти каждый хочет иметь собственную квартиру в крупном городе. Особенно это касается жителей области. К сожалению, далеко не у всех получается воплотить желаемое в жизнь. Некоторые годами живут в съемных квартирах, отдавая за аренду весомую часть своей зарплаты. С течением времени они в ужасе считают, сколько денег потратили за время переездов с места на место.

Не проще ли взять квартиру в ипотеку и платить за свою?! Застройщики и банки кричат о снижении ставок по ипотеке и минимальных ежемесячных платежах. А вы еще платите за съемное жилье?! Тогда давайте разбираться вместе.

Фото: ГК «ИНТЕКО»

Ипотека от 0,1%

На просторах Интернета нам попалась реклама одного из крупных застройщиков Ростова-на-Дону, который возводит жилье в Левенцовском микрорайоне и предлагает взять ипотеку на квартиру в ЖК «Пятый элемент» со ставкой от 0,1%*. Это вообще реально? С таким вопросом мы обратились в отдел продаж застройщика. И оказалось, что вполне реально.

Однокомнатная квартира в корпусе 5-13, сдача которого намечена уже на 2-й квартал 2021 года, стоит 1,87 млн рублей. Или… внимание: 4 500 рублей в месяц в первый год кредитования. Платеж комфортный, кажется, даже для тех, кто продолжает до въезда в свое новое жилье жить на съемной квартире. Далее, со второго года, ставка вырастет до 6,1%, и платеж составит уже 9 475 рублей. Не так мало, но все равно дешевле, чем съемная квартира, да? Ведь минимальная стоимость аренды квартиры в Ростове-на-Дону - примерно 12 000 рублей. Срок кредита - 30 лет. Первоначальный взнос по данной программе - от 15% стоимости квартиры. Дорого? Тогда давайте искать другой вариант.

Первоначальный взнос - от 10%

Для многих главная сложность при покупке своего жилья в ипотеку заключается в необходимости накопить первоначальный взнос. Однако и тут банки идут навстречу покупателям, предлагая первоначальный взнос от 10%. Такая программа есть, например, у ПАО «Сбербанк».

Выбираем самый недорогой вариант в ЖК «Пятый элемент»: квартира-студия за 1 316 700 рублей. В данном случае первоначальный взнос будет около 130 000 рублей. Согласитесь, что такую сумму несложно накопить, занять или, в крайнем случае, взять потребительский кредит. Процентная ставка по данной программе составляет 7,6%**. Воспользовавшись ипотечным калькулятором на сайте застройщика, мы получаем ипотечный платеж 9 619 рублей в месяц на 20 лет. Опять дешевле, чем платить за съемное жилье.

Фото: ГК «ИНТЕКО»

Налоговый вычет

Это еще один инструмент, помогающий сделать покупку своей квартиры более комфортной для вашего бюджета. Государство возвращает 13% от стоимости квартиры. После получения права собственности на квартиру вы подаете соответствующее заявление в налоговый орган по месту жительства и ждете перечисления денежных средств на ваш расчетный счет.

Итак, купить свою квартиру в ипотеку намного выгодней, чем платить за съемную. При появлении финансовой возможности вы всегда сможете сократить срок кредита, внеся удобную для вас сумму для досрочного погашения. Главное, что аренда никогда не сделает вас собственником, а ипотека, кто бы как к ней не относился, позволит наслаждаться своей квартирой, которую вы сможете потом продать, чтобы купить квартиру побольше или передать детям.

Чтобы узнать подробности, оформить заявку на просмотр и даже на ипотеку, звоните в отдел продаж застройщика: +7 (863) 310-95-18.

Фото: ГК «ИНТЕКО»

* 0,1% ставка по ипотеке от ПАО «ВТБ» (генлиц. №1000 от 08.07.2015) на первый год кредитования. Обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика. Со второго года - ставка 6,1% по программе «Ипотека с господдержкой 2020». Цель - приобретение квартиры по ДУДС. Условия кредитования: первоначальный взнос - от 15%, срок кредита - до 30 лет, валюта - рубль РФ, заемщики - граждане РФ, сумма кредита - до 6 млн руб. Обязательно комплексное страхование. Срок заключения кредитного договора - до 01.11.2020. Условия действительны на 22.09.2020. Предложение не является публичной офертой. Застройщик - ООО «СЗ ККПД-ИНВЕСТ». Приглашаем принять участие в долевом строительстве (ФЗ-214). Проектные декларации по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, 92 и на наш.дом.рф

** C 07.07.2020 по 01.02.2021 г. на приобретение жилья на первичном рынке в рамках программ кредитования «Приобретение строящегося жилья» и «Приобретение готового жилья у юридических лиц» (застройщика, инвестора) с учетом условий «Акции для застройщиков» для заемщиков, получающих заработную плату на счет вклада/карты в ПАО Сбербанк, предоставляется возможность оформить жилищный кредит по ставке 7,6% годовых на срок кредита от 12 до 360 месяцев вкл. у ООО «СЗ ККПД-ИНВЕСТ» и при условии проведения сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. В случае отказа заемщика/созаемщика от заключения договора страхования жизни/здоровья процентная ставка по кредиту увеличивается на 1% годовых. Первоначальный взнос - от 10% от стоимости кредитуемого жилого помещения.