Срочная новость: пыльная буря вернется в Ростовскую область

Песчаная буря вновь накроет город. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня стало известно, что в ближайшие несколько дней в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Из-за продолжительной засухи и отсутствии осадков регион вновь охватит пыльная буря. Кроме того, как сообщили в региональном МЧС, уже с завтрашнего дня значительно похолодает.

Так в ночь с 7 на 8 октября в области ожидаются заморозки на почве. Жителям придется потерпеть сильный ветер порывами до 18 метров в секунду. На востоке области возможно усиление ветра до штормового значения. Именно это спровоцирует песчаную бурю, которая уже накрывала многие донские города.

Напомним, природная аномалия, именуемая пыльной бурей, вызвала в Ростовской области десятки происшествий. В первую очередь ростовчане заметили смог из песка, который окутал весь город. Поднявшийся ветер валил деревья, под которыми гибли люди, провоцировал ландшафтные пожары. Таким образом, пламя уничтожило жилой дом. Целая семья осталась без крыши над головой.