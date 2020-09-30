Жители Ростова-на-Дону могут заказать продукты из супермаркетов с доставкой в Яндекс.Еде

В Ростове-на-Дону начали тестировать новый проект по доставке продуктов из магазинов «Магнит». Все точки — хорошо знакомые жителям мегаполиса супермаркеты неподалеку от дома. Только теперь не нужно заходить в магазин, бродить среди полок и стоять на кассе. Доставку на себя берет Яндекс.Еда. У сервиса богатый опыт в сфере доставки из ресторанов, который решили распространить и на супермаркеты.

Что можно заказать

В каталоге почти пять тысяч наименований товаров: все то же самое, что есть в супермаркетах «Магнит» рядом с домом. Это продукты и непродовольственные товары. Можно заказать молоко, йогурты, фрукты и овощи, мясную и рыбную продукцию, полуфабрикаты, хлеб, макароны, бытовую химию и корм для животных — все то, зачем мы обычно ходим в супермаркет.

Откуда принесут заказ

Пока тестируют доставку из десяти магазинов. Радиус доставки — три километра. Это необходимо, чтобы сделать процесс максимально оперативным. Когда технологию обкатают, то расширят географию торговых точек. В планах довести ее до максимума: запустить везде, где работает доставка Яндекс.Еды и есть магазины «Магнита».

Заказ соберут мастера покупок. Это специалисты, которых обучила Яндекс.Еда. Они не только собирают товары по залу, но и смотрят на срок годности, проверяют целостность упаковки, знают, как выбрать овощи и фрукты.

Что с ценами

В приложении они идентичны тем, что и в магазине. Никаких ограничений по сумме заказа и количеству позиций нет. То есть можно заказать хоть один пакет молока или закупиться к праздничному столу: курьеры, которые сотрудничают с сервисом, справятся с любым заданием. В среднем от вашей оплаты покупки до звонка курьера в дверь проходит 35 минут.

Почему «Яндекс» и «Магнит» начали сотрудничать

— Хотим предложить покупателям комплекс полезных цифровых сервисов, в котором они сами смогут выбрать наиболее удобные для себя. Яндекс.Еда — один из крупнейших игроков в сегменте e-commerce (электронная торговля — прим.ред.). В наши оффлайн-магазины ежедневно приходят 16 млн покупателей в 65 регионах страны. Синергия экспертизы партнера и наших возможностей как ритейлера может стать новым интересным предложением для покупателей, — объяснил заместитель генерального директора, исполнительный директор розничной сети «Магнит» Флориан Янсен.

В Яндекс.Еде говорят, что верят в потенциал доставки продуктов и быстрое развитие этого рынка в регионах.

— Доставка из магазинов «Магнит» позволит нашим пользователям заказывать продукты по наиболее привлекательным ценам, а наш партнер получит доступ к многомиллионной аудитории экосистемы Яндекса, в которую встроена Яндекс.Еда, — заявил генеральный директор сервиса Дмитрий Масюк.

Как оформить покупку

В помощь хорошо знакомые жителям Ростова-на-Дону приложения для смартфона на базе Android или iOS: Яндекс, Яндекс.Еда и Яндекс Go. Пользователи десктопов могут зайти на сайт eda.yandex.ru и сделать заказ.