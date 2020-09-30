57-летнего преподавателя подозревают в растлении школьницы на Дону

Школьница обвинила преподавателя в домогательствах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области выясняют детали происшествия, случившегося на одной из баз отдыха. Там проходило мероприятие для ребят-юнкоров. В качестве преподавателя был приглашен один из сотрудников профильного вуза из другого города Григорий Иванов (имя изменено - прим. ред).

57-летний мужчина уже не впервые принимал участие в подобном слете, и всегда все проходило на «ура!». Однако в какой-то момент на семинаре что-то пошло не так.

А обучение закончилось секс-скандалом. В итоге школьница-ученица обвинила мужчину в домогательствах. В подробностях истории разбирался корреспондент «Комсомольской правды».

«ВСЕ БЫЛО ПРИЛИЧНО!»

На базе отдыха, на которой проходило обучение, говорят, что даже не ожидали такого скандала. Сотрудники утверждают, что все было очень прилично! Гром среди ясного неба грянул в последние дни форума, когда приехали следователи.

- Все было прилично. О преподавателе мы даже подумать плохо не могли, - на условиях анонимности рассказал сотрудник базы журналисту издания. - Очень приятный, солидный мужчина. Говорят, в своем городе, где он живет и работает, в профессиональных кругах его очень уважают.

А потом, в конце смены, Таня (имя изменено – прим. ред) вдруг сказала родителям, что преподаватель по журналистике соблазнял ее прямо в номере.

МАССАЖ ИЛИ ЭРОТИКА?

Корреспондент «Комсомольской правды – Ростов» пообщался и с самим подозреваемым. Мужчина не отрицает, что действительно заходил вечером в номер к Тане и делал массаж, так как раньше обучался этому и иногда оказывает знакомым такого рода помощь. Например, к нему могут обратиться при болях в спине. Но то, что девочка увидела в этом сексуальный подтекст, для Григория – большая неожиданность.

- Не могу и не хочу плохо думать о ребенке. Возможно, она испугалась, - говорит Григорий.

В любом случае, о массаже в номере узнали родители Тани. Они написали заявление в правоохранительные органы.

По словам источника издания в силовых структурах, Таня говорит, что тренер не только массировал ей спину, но и делал другие вещи.

ДО ТРЕХ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Известно, что с мужчиной уже пообщались правоохранители. У него взяли образцы ДНК, а потом отпустили.

А 24 сентября в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 135 «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».

Если суд признает вину преподавателя, ему грозит до трех лет лишения свободы. Ну и, как предположил сам подозреваемый, полный крах его профессиональной репутации.