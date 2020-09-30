Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 30 сентября 2020: число жертв инфекции в области перевалило за 500

Лечение в стационарах получают 1 395 зараженных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на 30 сентября прирост за сутки составил 88 заболевших. В Ростовской области выявили еще 198 зараженных коронавирусом. Число инфицированных с начала пандемии достигло 21 938.

Кроме Ростова новые случаи обнаружили в 28 городах и районах области: Волгодонске (9), Шахтах (8), Аксайском (7), Таганроге (7), Волгодонском (6) районе, Азове (6), Новошахтинске (6), Азовском (5), Багаевском (5) районах, Батайске (5), Сальском (5), Тарасовском (5), Новочеркасске (4), Красносулинском (4), Морозовском (4), Мартыновском (3), Неклиновском (3), Родионово-Несветайском (3), Тацинском (3), Весёловском (2), Звереве (2), Мясниковском (2),Белокалитвинском (1), Боковском (1), Каменском (1), Пролетарском (1), Ремонтненском (1) районах и Гукове (1).

Лечение в стационарах получают 1 395 зараженных. Состояние 86 человек оценивается как тяжелое.

За последние сутки подтвердилась смерть от COVID-19 еще девяти человек. Это четыре женщины в возрасте от 64 до 88 лет, а также пятеро мужчин в возрасте от 42 до 80 лет. Все пациенты страдали от хронических заболеваний. За весь период жертвами коронавируса стали 503 человека.

По данным на 30 сентября, вылечились еще 197 пациентов. Число выздоровевших достигло 1 395.