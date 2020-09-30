В Ростове-на-Дону избрали председателя городской думы

Зинаида Васильевна Неярохина принесла присягу, в которой поклялась осуществлять свои полномочия на благо и в интересах ростовчан. Фото: пресс-служба городской Думы

В донской столице состоялось первое заседание городской думы седьмого созыва. Основной повесткой дня стало избрание председателя гордумы. На эту должность были выдвинуты два кандидата. Фракция партии «Единая Россия» предложила кандидатуру Зинаиды Неярохиной. Как известно, этот пост она занимала в гордуме четвертого, пятого и шестого созывов и, по мнению депутатов, успешно выполняла возложенные на нее обязанности. Это подчеркнул в своем выступлении и зампредседателя фракции «Единая Россия» в гордуме Сергей Заревский.

А депутат от КПРФ Юрий Нерсесян предложил на должность кандидатуру Натальи Оськиной, представляющей в новой думе партию коммунистов. Нерсесян отметил, что она единственная представительница оппозиции, победившая в одномандатном округе.

В результате открытого голосования за Зинаиду Неярохину проголосовали 34 из присутствовавших на заседании депутатов, за Наталью Оськину – два народных избранника.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

Отметим, что достойную оценку деятельности Зинаиды Неярохиной, которая бессменно руководит Ростовской-на-Дону городской думой в течение более чем двух десятилетий с момента ее создания, дала и конференция регионального политсовета партии «Единая Россия». По результатам тайного альтернативного голосования на конференции 131 голосом на должность руководителя представительного органа местного самоуправления Ростова в очередной раз была выдвинута ее кандидатура. Соответствующее решение накануне заседания городской думы принял и президиум генсовета партии «Единая Россия».

А заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области Александр Скрябин заявил, что уже давно между Ростовской-на-Дону городской думой и донским парламентом выстроено тесное конструктивное взаимодействие, благодаря которому возможно поступательное развитие столицы Дона и Юга России. Он подчеркнул огромную заслугу в этом бессменного руководителя представительного органа Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной.

Вступая в должность главы города, Зинаида Васильевна принесла присягу, в которой поклялась осуществлять свои полномочия на благо и в интересах ростовчан.

Первым поздравил с переизбранием Зинаиду Неярохину глава администрации города Алексей Логвиненко, пожелав ей плодотворной работы и крепкого здоровья.

СОСТАВ ДУМЫ

Отметим, что в первом заседании нового созыва гордумы приняли участие 36 депутатов из 40 избранных, глава администрации города Алексей Логвиненко, прокурор города Петр Треглазов, заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области Александр Скрябин.

Председатель муниципальной избирательной комиссии города Ростова-на-Дону Александр Лосев проинформировал присутствующих о результатах выборов:

- Впервые выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской думы проходили три дня – с 11 по 13 сентября 2020 года. В соответствии с выборным законодательством были зарегистрированы 153 кандидата в 30-ти одномандатных избирательных округах и по пяти муниципальным спискам партий. В голосовании приняли участие 230 792 избирателя, что составляет 29,08%.

Также на заседании Ростовской-на-Дону городской думы седьмого созыва депутаты утвердили структуру думы, выбрали заместителей председателя гордумы, сформировали составы постоянных комиссий и выбрали их председателей.

Итак, в структуре городской думы седьмого созыва у председателя городской думы три заместителя, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе. Депутаты проголосовали за переизбрание заместителями председателей занимавших эту должность в гордуме шестого созыва Татьяну Георгиеву, Сергея Сухариева и Сергея Шереметьева.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Также на заседании депутаты подняли вопрос об ограничительных мерах, действующих в Ростове-на-Дону в связи с ухудшением эпидемической ситуации. На вопросы депутатов ответил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Если ростовчане будут соблюдать санитарные требования, необходимости ужесточать ограничительные меры не возникнет, - заявил он.

По словам Алексея Валентиновича, ситуация с распространением коронавирусной инфекции пока не требует радикальных шагов.

- Сегодня Ростов полностью обеспечивает себя средствами защиты, - подчеркнул сити-менеджер Ростова-на-Дону. - Если люди будут соблюдать санитарные нормы, ситуация останется под контролем. И необходимости ужесточать ограничения не возник