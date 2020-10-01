Синоптики рассказали, какой будет зима в Ростове-на-Дону

Стало известно, какой будет погода зимой и в начале весны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Гидрометце рассказали, какой будет зима 2020 — 2021 в разных городах России. Стало известно, какая погода ожидается в ближайшие полгода в Ростове-на-Дону.

Первый зимний месяц в Ростовской области снова будет теплым. По словам синоптиков, в Южном федеральном округе температура превысит норму. Видимо, как и в прошлом году, ростовчанам придется довольствоваться осенней погодой в декабре.

По прогнозам Гидрометцентра, предстоящий январь будет еще теплее, чем в прошлом году. Столбик термометра окажется выше среднестатистической отметки.

— Выше нормы средняя месячная температура воздуха ожидается в Южном федеральном округе, на большей части Северо-Кавказского федерального округа и на юге Приволжского федерального округа, — говорится в сообщении синоптиков.

Самым морозным месяцем традиционно считается февраль. Конец зимы часто преподносит Ростову снегопад и гололед. Однако этот февраль может стать исключением. Погода в донской столице может быть теплее, чем обычно.

— Выше нормы средняя месячная температура воздуха предполагается в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, на большей части Приволжского федерального округа и на севере Южного федерального округа, — прокомментировали синоптики.

Кроме того, в Гидрометцентре рассказали и про начало весны. В марте климатические условия уже не удивят жителей Ростовской области. В этом месяце в донской регион быстро придет тепло.