Донские пожарные спасли от огня больше полутора тысяч домов

Борьба с огнем шла всю ночь. Фото: пресс-служба областного МЧС

В Ростовской области в минувшие сутки произошло 174 пожара. Наиболее сложная обстановка – в Каменском и Цимлянском районах.

В первом случае загорелась трава, и пламя перекинулось на дома в хуторе Муравлев. В итоге огонь уничтожил семь строений.

Спасатели борются с лесным пожаром. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Каменском районе горел лес.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, за сутки пожарные спасли от огня 1672 домов, в которых живет четыре тысячи человек.

В одном из районов пожар добрался до жилых строений. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

На сегодняшнее утро в регионе действует два лесных пожара, - в Каменском и Цимлянском районах. Их общая площадь около 430 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

К тушению привлекли авиацию. Также работают больше 700 человек.

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