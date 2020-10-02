Донские пожарные спасли от огня больше полутора тысяч домов

Борьба с огнем шла всю ночь. Фото: пресс-служба областного МЧС
В Ростовской области в минувшие сутки произошло 174 пожара. Наиболее сложная обстановка – в Каменском и Цимлянском районах.
В первом случае загорелась трава, и пламя перекинулось на дома в хуторе Муравлев. В итоге огонь уничтожил семь строений.
Спасатели борются с лесным пожаром. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
В Каменском районе горел лес.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, за сутки пожарные спасли от огня 1672 домов, в которых живет четыре тысячи человек.
В одном из районов пожар добрался до жилых строений. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
На сегодняшнее утро в регионе действует два лесных пожара, - в Каменском и Цимлянском районах. Их общая площадь около 430 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
К тушению привлекли авиацию. Также работают больше 700 человек.
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