«Сочи» — «Ростов» 4 октября 2020: скандалы клубов и интересные факты о матче 10 тура РПЛ

Последний матч между основными составами завершился победой «Ростова». Фото: пресс-служба ФК «Ростов».

«Сочи» — «Ростов» 4 октября 2020: мы собрали информацию о матче 10 тура Российской-Премьер-Лиги. Встреча ростовчан и сочинцев стала одним из самых ожидаемых спортивных событий. Рассказываем о непростых отношения и прошлых матчах между клубами.

«РАЗГРОМИЛИ ДЕТЕЙ»

Громким скандалом обернулся первый матч «Ростова» и «Сочи» после снятия ограничений. Перед игрой шесть футболистов «желто-синих» получили положительные тесты на коронавирус. Всю команду отправили на карантин. Ростовчане рассчитывали на перенос встречи, запланированной на 19 июня. Однако позиция «РПЛ» и «Сочи» оказалась жесткой.

В Российской Премьер-Лиге заявили, что ситуация в клубе не является форс-мажором, а потому нет оснований для переноса. Окончательное решение осталось за «Сочи». Те в свою очередь предложение «Ростова» также не поддержали, сославшись на возможные проблемы с доигровкой матчей.

В июне «Ростов» отправил на матч с «Сочи» футболистов «молодежки». Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Все ожидали, что ростовчане согласятся на техническое поражение, но история приняла другой оборот. «Ростов» отправил на матч футболистов «молодежки», самому юному из которых было всего 16 лет. Реакция «Сочи» также оказалась любопытной: они продолжали «гнуть свою линию» и выставили основной состав против подростков.

В ходе самой игры никаких сюрпризов не произошло. «Сочи» «разгромил» «Ростов» со счетом 10:1. Несмотря на поражение, матч открыл новые таланты. Настоящей звездой стал голкипер Денис Попов. Он выполнил за матч 15 сейвов, установив новый рекорд в РПЛ.

Настоящей звездой стал вратарь Денис Попов. Фото: пресс-служба ФК «Ростов».

КАПИТАН УШЕЛ В «СОЧИ»

Еще одна громкая история связана с переходом полузащитника Ивелина Попова из «Ростова» в «Сочи». Этот скандал не связан с сочинцами но интересен в свете будущего матча.

Попов ушел от «желто-синих» совсем не на дружеской ноте, о чем в подробностях рассказал в своем «Инстаграме». Он признался, что не собирался уходить из «Ростова» — его на это вынудила обстановка в клубе.

— Моя семья полностью устроила свою жизнь в Ростове, и все мы думали, что я завершу карьеру здесь. Не верьте, что я ухожу из-за денег. Да, деньги важны, но не важнее, чем честь и достоинство. У меня было несколько разговоров с тренером, и мне дали понять, что «капитан» — это просто слово: «Мы тебе платим деньги - ты закрываешь рот и играешь!», - написал возмущенный спортсмен в социальной сети, — вот лишь некоторые цитаты из обращения Ивелина.

Попов ушел от «желто-синих» совсем не на дружеской ноте. Фото: instagram.com/ivelin_popov_official.

В тот же день заявление Попова прокомментировал тренер Валерий Карпин. По его словам, бывший капитан пытался диктовать ему свои условия. Наставник же обсуждать пожелания Ивелина не стал.

— Мне известно, что Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ему сказал, что в «Ростове» такого не будет, у нас не один игрок не будет играть по 90 минут все игры – это раз. И второе – мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть. Если он не готов к такому повороту событий, то мы всегда говорим, что клуб никого заставлять насильно не будет, — высказался Карпин.

Заявление Попопва прокомментировал тренер Валерий Карпин. Фото: пресс-служба ФК «Ростов».

Пока Ивелин Попов провел за «Сочи» лишь один матч с «Тамбовом». На 71-й минуте игры он повредил колено и ушел с поля. Травма оказалась серьезной: полузащитнику провели операцию и отправили восстанавливаться. По предварительным данным, Попов выбыл на полгода.

ОЖИДАНИЯ ОТ МАТЧА

Последний матч между основными составами «Ростова» и «Сочи» прошел почти года назад — в конце прошлого октября. Тогда «желто-синие» одержали уверенную победу со счетом 2:0. Роман Еременко стал главной звездой матча, оформив дубль.

Прошлой осенью «Ростов» одержал уверенную победу над «Сочи». Фото: пресс-служба ФК «Ростов».

Сейчас «Ростов» находится на третьем месте таблицы РПЛ, «Сочи» — на пятом. Игры у сочинцев в последнее время складывались неудачно. После победы над «Спартаком» они проиграли «Тамбову» и «Крыльям советов» с разгромным счетом 3:0.

Еще живы воспоминания болельщиков о поражении «Ростова» «Маккаби». «Желто-синие» уступили соперникам со счетом 2:1 и вылетели из Лиги Европы. Дела «Ростова» в Чемпионате России пока получше, чем у «Сочи». 29 сентября они обыграли «Арсенал» со счетом 2:3, 14 сентября сыграли нулевую вничью с «Локомотивом».

Очевидно, что «Ростов» захочет реабилитироваться после вылета из ЛЕ. Кроме того, «желто-синие» попытаются отыграться за ту самую игру «Сочи» с «молодежкой». Отдут ли победу сочинцы, узнаем 4 октября. Команды встретятся в 16:30 на стадионе «Фишт».

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