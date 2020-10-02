Сыновья сутками копают огороды за 250 рублей ради больной матери

Анжела Скрынникова живет в хибаре, но считает себя самой счастливой женщиной. Фото: из архива семьи

В Ростовской области, в Неклиновском районе, женщина с двумя сыновьями оказалась в крайне тяжелой жизненной ситуации. 40-летняя Анжела переболела раком, после чего организм дал сбой. Сейчас у дончанки – инвалидность, постоянные боли в животе. Работать она просто не может. А из всего имущества – дом в садоводческом товариществе, который больше напоминает сарай. Жить в таком флигеле возможно с трудом. В окнах нет стекол, вместо них - клеенка. Вдобавок, отсутствует отопление, а вся кровля – в дырах.

И при всем при этом сама Анжела Скрынникова считает себя богатой женщиной. Ведь у нее – двое сыновей! Мальчишки-подростки помогают матери, как могут.

За эту лачугу женщина заплатила 350 тысяч рублей, которые взяла в кредит. Фото: из архива семьи

ДОМ КУПИЛИ ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ

Это ветхое строение обошлось Анжеле в 350 тысяч рублей. И те ей пришлось взять в кредит.

- В 2015 мы снимали флигель в Ростове. Потом хозяин решил его снести и нас выгнал. Мы неделю жили на вокзале. Потом я оформила кредит и купила то, на что хватило денег. Зато теперь есть большой участок – шесть соток. Но с домом, и правда, беда.

Сейчас же строение, за которое Анжела выплачивает кредит, трудно даже флигелем назвать.

- У нас нет отопления. Еду готовим на костре. Водопровода тоже нет. Питьевую сыновья покупают в местном магазинчике: загружают на тачку баклажки и привозят домой, - рассказывает Скрынникова.

С купанием тоже нашли выход: купили три бочки – по 600 рублей за каждую. В них собирают дождевую воду, а потом греют на костре и купаются.

- Кстати, кухню мы сделали из гаража, - продолжает дончанка.

В бочки семья собирает дождевую воду, а потом использует для купания. Фото: из архива семьи

РАБОТА НАИЗНОС

С учетом выплат по кредиту и тратами на лекарства, семья едва-едва сводит концы с концами. А предстоящей зимы Скрынниковы боятся как огня. Дело в том, что, если «стукнут» морозы, они могут просто замерзнуть в собственном доме.

Чтобы успеть застеклить окна и решить вопрос с отоплением, мальчишки вынуждены работать едва ли не на износ.

Даня и Дима хватаются за любую подработку. Недавно копали два дня соседке огород площадью в шесть соток. Заработали тысячу рублей, то есть в день за тяжкий труд - 250 рублей.

Также пришлось пилить дрова. Заработок - картошка, кабачки, постное масло и двести рублей.

А у соседа Яковлевича – так запросто называет его Анжела - ребята попробовали себя в роли пасечника.

- Помогли ему с пчелами. Он и отблагодарил – баночку меда дал. Так радовались. У нас сахара ведь не было, - продолжает Анжела.

Соленьями женщину угостили соседи. Фото: из архива семьи

Я — СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА

К слову, к модным вещам семья тоже не привыкла. Надевают то, что отдают им добрые люди. Но, даже не смотря на все эти неурядицы, Анжела считает себя счастливой женщиной.

- Несмотря на то, что наша семья очень скромна в средствах, у нас есть то, чего многим так не хватает - любовь и взаимопомощь, - счастливо улыбается мать. Мои сыновья – моя гордость! Моя сила и опора, а со всем остальным мы обязательно справимся.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!