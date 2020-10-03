Прививка от коронавируса: о плюсах и минусах вакцины рассказал ростовский ученый

Российскую прививку от коронавируса протестировали на 38 человеках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России разработана и разрешена к ограниченному использованию в группах риска вакцина «Спутник V» против коронавируса COVID-19. Она прошла две стадии испытаний из четырех. О новой вакцине, которая, без преувеличения, может стать спасением для всего мира, рассказала ростовская ученая, сотрудница ЮФУ, иммунолог доктор биологических наук, заведующая кафедрой генетики Татьяна Шкурат.

- Россия действительно стала первой страной, которая одобрила вакцину и готова вакцинировать представителей групп риска, - прокомментировала специалист. - Врачей и учителей, до завершения третьей фазы испытаний. Надо сказать, что практически все вакцины от коронавируса, которые перешли в третью фазу клинических испытаний, созданы генно-инженерным путем и не содержат живых «ослабленных» вирусов, то есть потенциально безвредны.

Татьяна Шкурат отметила, что из всех 38 добровольцев выработались антитела.

- В других странах эффективность выработки антител после введения вакцины добровольцам составляла от 50 до 80%. Таким образом, у нас оказалась создана очень эффективная трансгенная модель «частички» вируса, - добавила иммунолог.

А насколько новая вакцина безвредна, предстоит узнать после окончания третьей фазы клинических испытаний.

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