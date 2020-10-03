Холода на пороге: какой будет погода на выходных в Ростове-на-Дону

В субботу и воскресенье погода не побалует ростовчан теплом. Фото: "КП" Архив

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных в Ростове-на-Дону. Прогноз опубликован на сайте Росгдирометцентра.

В субботу и воскресенье погода не побалует ростовчан теплом. 3 октября столбик термометра может подняться до +18 градусов. Ожидается сильный ветер до 5 метров в секунду.

В ночь на 4 октября температура снизится до +13 градусов. Днем потеплеет, но лишь до +21 градуса. Скорость ветра останется прежней.

Прогноз по области сообщили в донском ГУ МЧС со ссылкой на Ростовский гидрометцентр. Местами ожидается небольшой дождь, вечером — с грозой. Скорость ветра — 7 — 12 метров в секунду. В некоторых районах порывы могут достигать 15 — 20 метров в секунду.