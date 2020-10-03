В Ростовской области побит новый рекорд по приросту зараженных коронавирусом c начала лета

Число заболевших за весь период достигло 22 571. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области на 3 октября выявили еще 219 зараженных коронавирусом. Число заболевших за весь период достигло 22 571.

Такой прирост инфицированный в последний раз наблюдался в начале лета. Так,11 июня, количество заболевших было увеличено на 220 человек.

Новые случаи заражения выявили в 27 городах и районах области: в Ростове-на-Дону (112), Волгодонске (19), Таганроге (15), Батайске (11), Гуково (9), Зерноградском (7), Октябрьском (6) районах, Азове (5), Сальском(5), Азовском (3) районах, Новочеркасске (3), Морозовском (3), Целинском (3), Белокалитвинском (2) районах, Каменске-Шахтинском (2), Шахтах (2), Семикаракорском (2), Волгодонском (1) районах, Зверево (1), Мартыновском (1), Миллеровском (1), Мясниковском (1), Песчанокопском (1), Пролетарском (1), Родионово-Несветайском (1), Тарасовском (1) и Тацинском (1) районах.

В стационарах остаются 1595 пациентов. В тяжелом состоянии находятся 106 зараженных.

Подтвердилась смерть еще девяти человек с COVID-19. Среди них — две женщины 60 и 80 лет, семь мужчин — 47, 51, 57, 62, 81, 82 и 87 лет. Все они имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами инфекции стали 523 человека.

За сутки выздоровели 227 пациентов. За весь период вылечились 17 976 жителей.