В Ростове сотни домов останутся без света в начале недели

В Ростове-на-Дону сотни домов останутся без света в начале недели. Неудобства связаны с работами по исключению аварийных ситуаций. Рассказываем, где и когда грядут отключения электричества.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света в Ростове-на-Дону

5 октября

С 10:00 до 16:00

- пер. Безымянный 1-15, 2-16; ул. Минераловодская 59-97, 50-76; ул. Республиканская 55-95, 66-104; ул. Собино 81-111, 78-122

С 9:00 до 16:00

- ул. Города Волос119; ул. Красноармейская 133/117

С 10:00 до 12:00

- Левобережная 6, 27, 37

С 9:00 до 17:00

- ул. 2-я Володарского 203, 164/7; ул. 1-я Круговая 92; ул. Кузнечная 248-338, 273-347; ул. Магнитогорская 180А, 188, 176-196; ул. Минаева 41, 45, 30-34; ул. Портовая 254-334; пер. 1-й Поселковый 7А, 30; пер. 2-й Поселковый 11-13; пер. Салютина 13

- ул. Лесозащитная 61-83; Богураева 9; ул. Брестская 23-33, 68-74; ул. Брянская 33-41, 30-42, пер. Керченский 31-37, 32-40; пер. Сочинский 29-43, 38-52; Панфиловцев 14-34

- ул. Панфиловцев 36-64; пер. Моздокский 31-51, 30-50; пер. Армавирский 21-45, 20-44; пер. Адлерский 31-55, 30-52; ул. Победы 1-19, 2-18; ул. Борковского 1-27, 2-24; ул. З. Космодемьянской 2-50, 1-45; ул. Ижевская 2-34, 1-31; ул. Арзамасская 2-26; ул. Можайская 133-149, 2-22; ул. 1-я Грамши 91-111, 96-110; ул. 2-я Грамши 123-137, 162-176

С 9:00 до 13:00

- ул. Спартаковская 25, 20; ул. Дунаевского 17; пр. Стачки 20-26

С 13:00 до 17:00

- ул. Спартаковская 25, 25/1, 20-22; ул. Дунаевского 17, 1-27, 2-24; просп. Стачки 20-26, 26/1; ул. Сакко и Ванцетти 1-43; ул. Тренева 22

6 октября

С 9:00 до 17:00

- ул. Ленина 114-130, 187-207; ул. Врубовая 59-79; ул. Подольская; ул. Центральная; ул. Огарева; ул. Рылеева; ул. Пешкова

С 9:00 до 16:00

- ул. Саратовская 4-26, 5-7; ул. Полярная 1-3, 2-6; ул. Футбольная 8, 12-16; ул. Липецкая 3-29, 40-56. ул. Зоологическая 14-18

С 9:00 до 17:00

- ул. Белорусская 132-174; ул. Енисейская 1-29, 2-30; ул. Алтайская 1-27, 2-28; ул. Каспийская 1-27, 2-28; ул. Владимирская 1-27, 2-20; пер. Самарский 25-45, 40-76; пер. Ильменский 39-75, 38-72; пер. Мезенский 25-37, 28-34

- просп. Стачки 227 (техникум)

6 — 9 октября, с 8:00 до 16:00

- ул. Буйнакская 28-36; пер. Кривошлыковский 12-44, 11-37; ул. Граненная 4-8

- просп. Шолохова 121, 121А, 190-210; ул. Коммунаров 69-83, 1-11; ул. Кабардинская 1-49, 2-28; ул. Горсоветская 52; пер. Шахтинский 1-17, 2-16; пер. Егорлыкский 1-21, 2-22; пер. Осетинский 1-17, 2-22

6 октября, с 9:00 до 17:00

- ул. 1-я Киргизская 31-61, 66-76; пер. Ухтомский 35-69, 74, 76А; пер. Уральский 31-61, 36-66

6 — 7 октября, С 10:00 до 16:00

- ул. 26-го июня 162, 107-133; ул. Лесозащитная 94-144, 85-127; ул. Печорская 92-98, 109-115; ул. Брянская 1-13, 2-12; пер. Сочинский 1-13, 2-12; ул. Дундича 55-69, 62-78; пер. Туапсинский 1-11, 35, 2-58; пер. Адлерский 1-55, 2-52; пер. Армавирский 2-44, 15-45; ул. Онежская 1-19, 2-16; ул. Печорская 109-149, 98-132; ул. Двинская 37-69, 66-94; ул. 26-го июня 138-162, 133-163; ул. Волжская 151-165, 160-174; ул. Борковского 29-53, 26-40; ул. Щевцовой 1-39, 2-28; ул. Невская 1-17, 2-20; ул. Панфиловцев 36-64; пер. Моздокский 1-51, 2-50; ул. Победы 1-35, 2-46; ул. Борковского 1-27, 2-24; ул. З. Космодемьянской 2-50, 1-45; ул. Ижевская 2-34, 1-31; ул. Арзамасская 2-26; ул. Можайская 77-149, 2-22; ул. 1-я Грамши 91-111, 96-110; ул. 2-я Грамши 101-137, 128-176

7 октября

С 9:00 до 17:00

- ул. Ленина 92-110, 155-169; ул. Васильченко; ул. Аксаковская; ул. Харьковская; ул. Шевченко; пер. Зональный; ул. Врубовая 29-55, 34

С 9:00 до 16:00

- просп. Буденновский 2А; ул. Береговая 23В

С 9:00 до 17:00

- ул. 22-я линия 1-7, 2-12; пл. Базарная 5-13, 2-4; ул. 20-я линия 1-11