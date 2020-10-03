«Сочи» — «Ростов» 4 октября 2020: прогноз на матч 10 тура РПЛ

Учитывая летний скандал, игра может получиться интересной. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Футбольный матч между «Сочи» и «Ростовом» состоится в Ростове-на-Дону и начнется в 16:30. После разгромного матча между «молодежкой» «Ростова» и «основой» «Сочи» болельщики «желто-синих» ждут реванша. Получится ли забрать победу у сочинцев, разбиралась «Комсомольская правда-Ростов».

ФК «Сочи» в этом сезоне превратился из команды-аутсайдера в одного из борцов за место в еврокубках. Сейчас сочинцы занимают пятое место турнирной таблицы. За девять туров команда успела заработать 16 баллов. В девяти турах «Сочи» проиграл только «Арсеналу» — 3:2, зато стал лидером четыре раза. На своем стадионе сочинцы пока не терпят поражений — три ничьи и одна победа. Последний матч они сыграли с «Краснодаром» вничью. Однако результат неплохой, ведь остаток игры сочинцы провели в меньшинстве.

«Ростов» попытается реабилитироваться за вылет из Лиги Европы. Пока у клуба это получается — 29 сентября они обыграли «Арсенал» со счетом 2:3. В целом же, у «Ростова» небольшой отрыв от «Сочи». На данный момент клуб занимает четвертую строчку, лишь на балл опережая соперника. Начало сезона для ростовчан вышло неудачным: они сначала проиграли «Зениту», а потом «Динамо» со счетом 2:0. Всего у «желто-синих» пять побед, одна из которых досталась после отмены матча с «Ротором».

Учитывая летний скандал, игра может получиться интересной. «Сочи» попытается пробиться в лидеры, «Ростов» — взять реванш за прошлый матч и вернуть доверие болельщиков.