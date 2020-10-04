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Спорт

«Сочи» — «Ростов» 4 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Сочи-Ростов 4 октября 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 4 октября 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на игру 10 тура чемпионата России РПЛ.
Михаил СТРИЖЕВ
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Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Фото: ФК "Ростов".

Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Фото: ФК "Ростов".

Десятый тур Российской премьер-лиги продолжат ФК "Сочи"- ФК "Ростов". Матч состоится 4 октября. Мы ведем прямую онлайн трансляцию матча.

Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начнется он в 16.30. Отметим, что перед началом матча наша команда занимает четвертую в таблице с 17-ю очками. Футболисты «Сочи» - на 5-м месте, у них 16 очков.

Напомним, в последний раз «Ростов» и «Сочи» играли в июне. Тогда основной состав сочинцев встретился с молодежкой. Юниоры проиграли со счетом: 10:1.

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