«Сочи» — «Ростов» 4 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 10 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Фото: ФК "Ростов".

Десятый тур Российской премьер-лиги продолжат ФК "Сочи"- ФК "Ростов". Матч состоится 4 октября. Мы ведем прямую онлайн трансляцию матча.

Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начнется он в 16.30. Отметим, что перед началом матча наша команда занимает четвертую в таблице с 17-ю очками. Футболисты «Сочи» - на 5-м месте, у них 16 очков.

Напомним, в последний раз «Ростов» и «Сочи» играли в июне. Тогда основной состав сочинцев встретился с молодежкой. Юниоры проиграли со счетом: 10:1.