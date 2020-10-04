В Ростовской области почти за трое суток потушили более 170 пожаров

Из-за сильного ветра потушить пожары было непросто. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области 1 октября вспыхнули 174 пожара. Из-за сильного ветра потушить возгорание оказалось не просто. Спасатели боролись с огнем почти сутки.

За сутки спасателям удалось ликвидировать 172 возгорания. Сложная обстановка сохранялась в Каменском и Цимлянском районах — здесь продолжали бушевать два пожара. В Каменском районе возникла угроза распространения пламени хутор Муравлев. 93 жителей эвакуировали —для них подготовили пункты временного размещения. В двух районах работали 721 спасатель и 192 единицы техники. К тушению привлекли авиацию.

2 октября пожар в Каменском удалось ликвидировать. Его площадь составила 148 гектаров. В Цимлянском районе огонь локализовали, но тушение продолжалось. Самолет МЧС сбросил на территорию возгорания более 80 тонн воды. Только к обеду 3 октября пожар удалось победить.

— В настоящее время пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 347 гектаров. Силами МЧС привлекались 207 человек личного состава и 42 единицы техники, — прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

2 октября власти сообщили, что на восьми территориях введен режим ЧС из-за угрозы пожаров. Особый режим действует в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Каменском, Константиновском, Милютинском, Тацинском, Цимлянском районах. Здесь проводится мониторинг пожарной обстановки и патрулирование. Посещение лесом ограничено.

По данным Росгидрометцентра высокая пожароопасность сохранится в области с 4 по 6 октября. Прогнозируется пожароопасность пятого класса.