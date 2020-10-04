Новый рекорд: число зараженных коронавирусом в Ростовской области перевалило за 22,8 тысячи

Вылечились от COVID-19 еще 109 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки выявили еще 234 зараженных коронавирусом. Общее число случаев заболевания выросло до 22 805. Данные публикует правительство Ростовской области.

Новые случаи обнаружены в 34 городах и районах Ростовской области: в Ростове-на-Дону (77), Каменске-Шахтинском (24), Новошахтинске (23), Новочеркасске (18), Шахтах (13), Таганроге (12), Орловском (10) районе, Батайске (9), Константиновском (5), Мартыновском (5), Белокалитвинском (3) районах, Волгодонске (3), Красносулинском (3), Матвеево-Курганском (3), Азовском (2), Миллеровском (2), Мясниковском (2), Неклиновском (2), Семикаракорском (2), Целинском (2), Верхнедонском (1) районах, Азове (1), Гукове (1), Звереве (1), Зерноградском (1), Кагальницком (1), Каменском (1), Кашарском (1), Октябрьском (1), Пролетарском (1), Родионово-Несветайском (1), Сальском (1), Тарасовском (1) и Усть-Донецком (1) районах.

За сутки подтвердилась смерть от коронавируса еще девяти человек. Это четыре женщины в возрасте от 67 лет до 81 года и пятеро мужчин в возрасте от 54 до 85 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. За весь период жертвами инфекции стали 532 человека.

Вылечились от COVID-19 еще 109 пациентов. Число выздоровевших достигло 18 105.

Лечение в стационарах проходят 1 629 заболевших. Состояние 109 человек оценивается как тяжелое.