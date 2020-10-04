Коронавирус в Ростовской области 2020: более тысячи человек заразились опасной инфекцией за неделю

Власти пока не возвращают жесткие ограничительные меры. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Коронавирус в Ростовской области 2020: с каждым днем в регионе растет прирост зараженных инфекцией. «Комсомольская правда» оценила данные за неделю 28 сентября — 4 октября.

В начале недели на Дону было зарегистрировано 21 550 случаев заражения. 28 сентября суточный прирост составил 193 человека. Если во вторник, 29 сентября, прирост снизился, то всю последующую неделю только увеличивался. 1 октября число зараженных увеличилось на 205 человек, а уже 4 октября прирост составил 234 зараженных. Общее число заболевших с начала пандемии составило 22 805. Всего за неделю число случаев заражения выросло на 1 255.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 22 805. Фото: yandex.ru/covid19/stat.

На заседании регштаба по борьбе с коронавирусом губернатор Василий Голубев отметил, что ситуация контролируемая, но сложная. Прирост по области составляет 6,5%, а коэффициент распространения инфекции не опускается ниже единицы. В такой ситуации от послабления ограничений придется пока отказаться.

— Ни о каком послаблении не может быть и речи. Эти вопросы мы сегодня не имеем права рассматривать. Нужно удержать ситуацию, работать слаженно, на опережение. Каждый руководитель должен посмотреть, что он делает неправильно и подумать о новых резервах и возможностях повлиять на эту ситуацию, — прокомментировал Василий Голубев.

Главный санврач Евгений Ковалев рассказал, что сейчас показатель заболеваемости в области составляет 530 на 100 тысяч населения. Это ниже среднероссийского — 795 на 100 тысяч. Однако по другим показателям цифры в регионе превышают среднероссийские.

— Ежедневный темп прироста превышает среднероссийский. Как я уже сказал областной — 0,8 — 0,9; среднероссийский — 0,6 — 0,7. Аналогичная ситуация при оценке темпа прироста за половину инкубационного периода ковида (семь дней — прим. автр.). В области — 6 — 6,5, по стране не превышает 5, — поделился данными Ковалев.

Главный санврач предложил рассмотреть возможность продления осенних каникул на неделю. Упомянул он и о необходимости наращивания тестирования. Напомним, Ковалев неоднократно заявлял, что нужно строже проверять соблюдение санитарных норм.

Очевидно, что в ближайшем будущем ростовчан не ожидает смягчение ограничений. Власти пока не возвращают жесткие ограничительные меры, пытаясь удержать ситуацию. Однако улучшение ситуации с коронавирусом в области пока маловероятно.