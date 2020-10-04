Соперники первые атаковали ростовчан. Фото: ФК "Ростов".

Нападающий «Сочи» открыл счет в матче с «Ростовом». Напомним, игра проходит 4 октября на стадионе «Фишт».

Автором первого гола стал Никита Бурмистров. Он забил, приняв передачу Эмануэля Мамманы. Соперники успешно атаковали ворота «желто-синих» на 20-й минуте первого тайма.

31-летний Никита Бурмистров перешел в «Сочи» в 2018 году на правах свободного агента. До этого он играл за такие клубы, как «Краснодар», «Арсенал», «Балтика», ЦСКА. В составе ЦСКА в 2007 году стал бронзовым призером Чемпионата России. Обладатель кубка России: 2007/08.

В настоящее время «Ростов» находится на четвертой строчке турнирной таблицы (17 баллов). «Сочи» занимает пятое место, уступая «желто-синим» лишь один балл