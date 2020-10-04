«Бегаем вразнобой»: защитник «Ростова» рассказал, что помешало команде в первом тайме

Дмирий Чистяков считает, что после перерыва игроки покажут другой футбол. Фото: ФК "Ростов".

Игрок «Ростова» Дмитрий Чистяков рассказал, чего не хватило команде в первом тайме. Защитник уверен, что остаток матча «желто-синие» перехватят лидерство.

— В первом тайме не хватило командной игры, бегаем чуть вразнобой. Тренер внесет коррективы в игру. Выйдем и будем играть в другой футбол, — прокомментировал Чистяков.

По его словам, команды стараются играть в созидательный футбол. Однако препятствием для этого стал газон на стадионе «Фишт». Ранее о низком качестве покрытия говорил и тренер Валерий Карпин.