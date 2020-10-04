Дубль Заболотного и пять желтых карточек: «Сочи» обыграл «Ростов» в матче 10 тура РПЛ

Открыли счет хозяева поля. Фото: ФК "Ростов".

Футбольный клуб «Ростов» уступил «Сочи» в матче 10 тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла 4 октября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Открыли счет хозяева поля. Спустя почти 20 минут после свистка гол забил Никита Бурмистров. Он принял мяч от Эмануэля Мамманы и отправил его точно в ворота.

Во втором тайме счет сравнял Алексей Ионов, поразив ближний угол ворот «Сочи». Спустя всего несколько минут Артур Юсупов снова вернул лидерство «Сочи». Он забил в верхний угол ворот «желто-синих».

Ростовчане не сдавались. Счет снова сравнял Дмитрий Полоз. И здесь также отличился Ионов, передавший мяч Полозу. Однако счет не долго был равным. Антон Заболотный дважды забил с передачи Маргасова. Благодаря дублю Заболотного счет составил 4:2.

Отметим, во втором тайме «Ростову» пришлось играть в меньшинстве. Матиас Норманн получил красную карточку и был удален с поля. Ростовчане заработали и пять желтых карточек. Кроме футболистов предупреждение получил тренер Валерий Карпин. «Сочи» получил желтую карточку один раз.