Валерия Карпина удалили после матча «Сочи» — «Ростов»

За всю игру ростовчане заработали пять желтых карточек. Фото: ФК "Ростов".

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку после матча с «Сочи». Игра прошла 4 октября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Карпина удалили уже после того, как прозвучал финальный свисток. Сам наставник «желто-синих» рассказал, что после матча начал задавать судье вопросы.

— Я спросил у судьи после игры, почему показывают карточку Козлову за игру высоко поднятой ногой, а игроку «Сочи» на Хашимото, где нога еще выше поднята — не показывают? Всё, что я спросил. На что судья начал улыбаться. Я спросил, почему он улыбается, а судья показал красную карточку, — прокомментировал Карпин.

Напомним, «Ростов» проиграл «Сочи» со счетом 4:2. За всю игру ростовчане заработали пять желтых карточек. Матиас Норманн получил красную карточку и был удален с поля. Сочинцам вынесли одно предупреждение.