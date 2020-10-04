«Доволен самоотдачей»: Валерий Карпин оценил матч «Сочи» — «Ростов»

Карпин положительно оценил итоги уже прошедшей части чемпионата. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Валерий Карпин оценил итоги матча «Сочи» — «Ростов». Наставник «желто-синих» рассказал о негативных и позитивных моментах игры 10 тура РПЛ.

Карпин остался не доволен тем, что игроки пропустил два мяча со стандарта. По его мнению, до удаления Норманна, ростовчане играли не хуже соперников.

— Не доволен игрой на стандартах, а в целом, до удаления — равная, наверное, была игра, поэтому самоотдачей — доволен, — высказался тренер.

Карпин положительно оценил итоги уже прошедшей части чемпионата. Он напомнил, что в некоторых матчах не участвовали Мамаев и Еременко. Несмотря на сложную ситуацию, команда набирает баллы.