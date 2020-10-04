В ночных клубах Ростова прошли проверки: двум из них грозит закрытие

Рейды прошли в четырех клубах Ростова. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В ночных клубах Ростова-на-Дону проверили соблюдение антиковидных требований. Сотрудники администрации совместно с полицейскими и Роспотребнадзором проводили рейды с 2 по 4 октября.

Проверяющие пришли в четыре клуба: «Мед», «Свой бар», «Босфор» и «Эмбарго». Во всех заведениях нашли нарушения.

В загородный клуб «Эмбарго» власти нагрянули уже во второй раз. Сотрудники выявили ряд нарушений. Например, сиденья у столиков были сдвинуты спинка к спинке, а на веранде веселились толпы отдыхающих. Собственник заведения объяснил, что сдает помещение частному лицу. В отношении этого арендатора составили административный протокол. Несоблюдением дистанции нарушения не ограничились.

В загородный клуб «Эмбарго» власти нагрянули уже во второй раз. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

— Но к самому клубу у Роспотребнадзора возникли серьезные вопросы по пищеблоку, а у полиции – по реализации алкогольной продукции. Заведение рискует получить не только денежные штрафы, но и приостановку деятельности, — прокомментировал начальник «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону» Константин Тихонов.

В клубах "Босфор" сотрудники и посетители носили маски. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В клубах «Мед» и «Босфор» и гости, и сотрудники носили маски. В заведении была нанесена разметка, однако дистанцию отдыхающие не соблюдали. В отношении ответственных лиц составили протоколы.

Ночной клуб "Мед". Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Вообще не соблюдались санитарные нормы в заведении «Свой бар». Персонал и посетители ходили без масок и не соблюдали дистанцию. У полиции возникли вопросы и к реализации алкоголя. В Управлении торговли отметили, что это заведение — главный претендент на закрытие.

Все составленные документы будут переданы в Роспотребнадзор 5 октября.

По данным управления торговли, в клубе "Свой бар" вообще не соблюдались санитарные требования. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Напомним, мониторинговые группы начали работу весной этого года. Они проверяют соблюдение антиковидных норм в магазинах, кафе и других объектах торговли и общественного питания.