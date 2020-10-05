На Дону от коронавируса скончались еще 9 человек

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 5 октября 2020 года. Фото: ООН

5 октября стало известно, что за последние сутки в Ростовской области выявили еще 244 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе, по данным регионального правительства, заболели более 23 тысяч человек. За весь период пандемии выздоровели свыше 18 тысяч пациентов, а за минувшие 24 часа - 70.

Большинство новых инфицированных, как обычно, оказалось в Ростове-на-Дону. За ним идет Азовский район, Гуково и Новошахтинск.

На данный момент лечение а стационарах получают 1708 пациентов. 107 человек находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам ИВЛ.

В результате заражения только за последние сутки скончались 9 жителей Дона. Это четыре женщины в возрасте от 52 до 83 лет. Кроме того, умерло пять мужчин - от 57 до 93 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и других органов.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 12014 человек. Всего медики обследовали уже больше 97 тысяч донских жителей.

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