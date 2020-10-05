Анна Николаевна Маринчук: главный врач и пластический хирург института эстетической медицины Sky Clinic

Фото: предоставлено Sky Clinic
Анна Николаевна Маринчук трудится в сфере пластической хирургии и косметологии уже свыше 14 лет. С прошлого года она занимает должность главного врача в современном центре лазерной косметологии Sky Clinic.
Анна Николаевна прошла обучение в Ростовском Государственном Медицинском университете на факультете «Лечебное дело»,
ВОПРОСЫ ДОКТОРУ
Почему Вы стали врачом?
Врачом была моя мама. Я с детства понимала, что быть врачом – это призвание. И я всегда гордилась, что моя мама - врач. А еще я мечтала, что когда-нибудь и сама смогу помогать людям. Сейчас мне очень приятно получать благодарность от пациентов, понимать, что я им помогаю восстановить свое здоровье и красоту.
Что для Вас самое сложное в вашей работе?
К нам приходят люди, которые что-то не любят в своей внешности. Поэтому самое сложное – это помочь пациенту принять и полюбить себя. Все изменения во внешности будут радовать человека, только если он научится любить свою внешность.
Анна Маринчук: «Полюбите себя, а я сделаю вас красивыми. Фото: Sky Clinic
Как Вы заботитесь о своем здоровье?
Я составила для себя четкий распорядок дня и всегда стараюсь его придерживаться. Также для меня важно правильное питание. Без сбалансированного рациона невозможно хорошее самочувствие. А еще я регулярно занимаюсь фитнесом. Без физической нагрузки хорошее здоровье также невозможно.
Ваши увлечения?
Я очень люблю книги Пелевина. Мне интересно наблюдать за героями его романов, разгадывать различные загадки, спорт, активный отдых и разработка собственной линии косметики.
Ваш идеальный выходной и где Вы любите отдыхать?
Выходные я люблю проводить дома с семьей. В спокойной обстановке, когда можно поговорить по душам, насладиться уютом, отдыхаешь лучше всего. Путешествовать я тоже люблю. Одно из мест, которое мне запомнилось больше всего, это Ля Романа в Доминиканской республике. Здесь мягкий песок, ласковое солнце и особенный колорит.
Ваш жизненный девиз?
Полюбите себя, а я сделаю вас красивыми! Моя работа тесно связана с красотой, которая невозможна без любви к себе.
Что вы посоветуете своим будущим пациентам?
Чтобы поддержать свое здоровье и предотвратить многие заболевания, достаточно придерживаться основ здорового образа жизни. Поэтому мой первый совет – старайтесь соблюдать основы ЗОЖ каждый день!
А, если вы недовольным своим внешним видом или вас пугают возрастные изменения, приходите к нам!
Как записаться на прием и обратиться за помощью:
По телефону: (863) 320-05-02
На сайте: https://sky-clinic.ru
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