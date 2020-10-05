Власти рассказали, как педагоги и воспитатели могут выйти на досрочную пенсию

Для того, чтобы выйти на досрочную пенсию, необходимо отработать 25 лет. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня, 5 октября - большой праздник для всех жителей Ростовской области. Донской регион, как и вся страна, отмечает День учителя. В этот день школьники поздравляют своих преподавателей, дарят им букеты, благодарят за работу и внимание. Кабинеты заполняются цветами, повсюду ощущается дух всеми любимого праздника. Не секрет, какой груз ответственности лежит на плечах у преподавателей. Каждый день они трудятся, инвестируют в подрастающее поколение.

В пенсионном фонде Ростовской области рассказали, каким образом педагоги могут получить право на заслуженный отдых. В качестве компенсации за работу учителя, осуществляющие педагогическую деятельность в образовательных учреждениях, могут выйти на пенсию досрочно, то есть раньше пенсионного возраста. Для этого необходимо отработать 25 лет.

Согласно изменениям в законодательстве, вступившим в силу в прошлом году, возраст выхода на пенсию будет сдвигаться на 5 лет после выработки стажа. Это будет происходить постепенно.

Для примера, если человек отработал 25 лет в 2020 году и имеет от 21 до 23,4 пенсионных коэффициентов, он сможет уйти на отдых с выплатами через полтора года, то есть в первом или втором полугодии 2021 года.

Далее идет постепенное увеличение. В случае истечения 25 лет работы в 2021 году, учитель получит досрочную пенсию через три года. И так по нарастающей до 5 лет. Таким образом, педагоги, который отработают стаж в 2023 году, выйдут на оплачиваемый отдых только в 2028 году.

График выхода на пенсию после отработки стажа. Фото: пенсионный фонд РФ по РО

Важно отметить, что педагог может обратиться за назначением страховой пенсии по истечению срока, который установлен в переходом периоде. На данный момент в Ростовской области выплаты получают более 27 тысяч специалистов, отработавших по профессии четверть века.