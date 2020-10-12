Пожар в городе Шахты 12 октября 2020: огонь на рынке полностью ликвидирован

Последствия пожара на рынке в Шахтах. Фото: МЧС по РО

Пожар в городе Шахты 12 октября 2020: на данный момент крупное возгорание на рынке в районе ХБК удалось полностью ликвидировать. На месте работало 45 спасателей при поддержке 10 машин. В течение двух часов сотрудники МЧС пытались справиться с племенем.

По данным спасательного ведомства, огонь распространился на площадь в 900 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности.

Как сообщил изданию владелец павильонов Александр, пожар начался с одного магазина. Спустя несколько минут огонь перекинулся на соседние здания. В результате загорелись десятки павильонов. Люди пытались спасти имущество, вытаскивая из ларьков весь товар. Кто не успел, потерял деньги. Собственникам и арендаторам уничтоженных магазинов ничего не остается, кроме того, чтобы подсчитывать убытки.

В МЧС пока не сообщили причину возгорания. Она станет известна после исследования пораженной территории.

Павильоны полностью выгорели изнутри. Фото: МЧС по РО

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