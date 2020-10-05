Дату осенних каникул в Ростове назвали в министерстве образования

Отдых может продлиться две недели. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, когда школьники в Ростове-на-Дону отправятся на каникулы. Об этом рассказали в донском Министерстве общего и профессионального образования.

Ориентировочно, каникулы начнутся с 21 октября. Однако дата может варьироваться. Каждая школа определяет время отдыха самостоятельно.

— Период каникул может варьироваться школой с учетом задач основной образовательной программы и санитарно-эпидемиологической ситуации, — говорится в сообщении ведомства.

2 октября главный санврач Евгений Ковалев заявил о необходимости продлить каникулы до двух недель. Сделать это нужно в целях профилактики коронавируса, поскольку столько длится инкубационный период ковида. После этого губернатор поручил министерству образования определить время каникул. Предложения пока не подготовлены.

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По словам главного санврача, за время, что дети не будут посещать школы, должен пройти инкубационный период коронавирусной инфекции. (Подробности)