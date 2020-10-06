Еще 10 человек скончались из-за коронавируса в Ростовской области

Коронавирус в Ростовской области, последние новости на 6 октября 2020 года. Фото: архив КП

Сегодня, 6 октября, стало известно, что в Ростовской области выявили еще 253 случая заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, всего в регионе заболели более 23 тысяч человек. Есть и положительная динамика: выздоровели свыше 18 тысяч пациентов, а за последние сутки - 251.

Большинство новых случаев, как обычно, зафиксировано в Ростове-на-Дону. За ним идет Новошахтинск, Гуково и Зверево.

За минувшие 24 часа от опасной инфекции скончались еще 10 человек. Среди них четыре женщины в возрасте от 59 до 73 лет. Также не смогли справиться с вирусом шестеро мужчин от 55 до 83 лет. У всех врачи выявили хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и других органов. Таким образом, за весь период пандемии жертвами коронавируса стал 551 человек.

На данный момент лечение в стационарах получают 1753 пациента. В тяжелом состоянии - 97 человек. Они не могут самостоятельно дышать, подключены к аппаратам ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются более 12 тысяч человек. Всего врачи обследовали свыше 94 тысячи донских жителей.

Между тем, в ростовские больницы закупят три томографа для диагностики легких. Ранее из-за нехватки этих аппаратов образовалась очередь.