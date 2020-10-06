ФК "Ростов", ФК "Чайка" и ФК "Ска". Фото: оф. сайты команд.

Футбол в Ростове-на-Дону в октябре 2020: матчи и расписание. В октябре донским спортсменам предстоит большая работа. Второй месяц осени будет насыщен на всевозможные состязания, среди которых особое место занимают футбольные матчи. Все жители области знают о существовании нашего клуба «Ростов», который за годы существования стал визитной карточкой региона. Команда достойно выступает на самом высоком уровне.

Мало того, есть и другие футбольные клубы, которые за последнее время стали заметней. Среди них команды второго и третьего дивизионов: ФК «Чайка», выступающий в ФНЛ, и ФК «СКА», борющийся за победы в ПФЛ.

Ростовская область - спортивный регион. Чтобы удовлетворить интерес читателей к предстоящим играм, даем расписание запланированных матчей на октябрь.

ФК «РОСТОВ»

18 октября донской клуб примет на своем стадионе «Ахмат». Гостей из Грозного встретят на главном стадионе города «Ростов-Арена». Время матча еще не определено, оно станет известно за несколько дней до начала.

На данный момент «Ахмат» находится на 10 месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет выше - клуб занимает 7 строчку. Чеченские футболисты в последнее время показывают хороший футбол, все чаще выигрывают матчи. Многие аналитики сходятся во мнении, что матч будет сложным для обеих команд.

25 октября предстоит еще одна домашняя игра для ростовчан. Под конец месяца дончане примут «Химки". Матч также пройдет на главном стадионе донской столицы. Когда из московской области находится внизу турнирной таблице РПЛ, занимает 14 место. Время матча станет известно за несколько дней до начала.

Футбольные аналитики склоняются к победе "Ростова» в игре против гостей в виде объективного преимущества по многим показателям.

ФК «ЧАЙКА»

Команда из села Песчанокопского выступает во второй по силе футбольной лиги России. Клуб идет на 10 месте в общей турнирной таблице.

Уже 9 октября, в пятницу, футболистам «Чайки» предстоит сразиться на выезде ФК «Спартак-2». Фарм-клуб знаменитого московского «Спартака» сильный соперник. На данный момент он занимает второе место в таблице ФНЛ.

Следующая игра состоится 13 октября также, но уже на домашнем поле. "Чайка» встретится с «Оренбургом», который на данный момент является лидером среди всех команд Футбольной национальной лиги.

17 октября «Чайка» поедет на игру с Енисеем, а после, 24 числа, примет дома «Нижний Новгород». Завершит насыщенный месяц матч против «Чертаново» в гостях, который состоится 28 октября.

ФК «СКА»

Легендарная команда для жителей Ростова-на-Дону сейчас выступает в ПФЛ или, как говорят, во втором дивизионе. Клуб прочно закрепился в лидерах и сейчас идет на третьем месте в таблице.

11 октября армейцы в гостях сразятся с майкопской «Дружбой». В конце месяца, 25 октября, «СКА» примет на родном стадионе «Легион Динамо».