В Ростове-на-Дону женщины с ковидом родили здоровых малышей

Врачи вложили в мамочек и малышей всю душу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 6 октября, глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко опубликовал в своем «Инстаграм» замечательную новость. В Ростове все дети, рожденные от матерей с подтвержденным коронавирусом, имеют отрицательный тест на COVID-19.

- Согласно статистике за время пандемии у нас было выявлено 209 беременных, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция. В ковидном госпитале городской больницы №20 прошли лечение 146 беременных и рожениц как из донской столицы, так и со всей области. При поступлении у большинства пациенток диагностировалось поражение легких, потребовавшее расширенного лечения, - написал Алексей Валентинович. - Но благодаря профессионализму врачей все родившиеся дети абсолютно здоровы.

Кстати, накануне в роддоме больницы № 20 были приняты сотые роды! Женщина из Аксая родила девочку весом 2900 граммов. И мама, и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что в Ростовской области за сутки выявили еще 253 случая заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, всего на Дону заболели более 23 тысяч человек. Есть и положительная динамика: выздоровели свыше 18 тысяч пациентов, а за последние сутки - 251. За сутки от инфекции погибли 10 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Еще 10 человек скончались из-за коронавируса в Ростовской области

За последние сутки выявили еще 253 случая заражения

Сегодня, 6 октября, стало известно, что в Ростовской области выявили еще 253 случая заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, всего в регионе заболели более 23 тысяч человек. Есть и положительная динамика: выздоровели свыше 18 тысяч пациентов, а за последние сутки - 251.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!