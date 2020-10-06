В Ростовской области вспыхнул склад с пиротехникой

Склад пиротехникой вспыхнул среди бела дня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Во вторник, 6 октября, недалеко от донской столицы произошел серьезный пожар. В Аксайском районе вспыхнул склад с пиротехникой. Причина возгорания пока не известна.

Площадь пожара оставила 220 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Пламя быстро перекинулось с одного строения на другое. Прибывшие на место пожарные эвакуировал сотрудников, и принялись бороться с огнем.

- Площадь пожара составила 220 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Погибших и раненых нет.

В ведомстве пояснили, что пожар локализовали за 20 минут. Но полной ликвидации пока нет.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что накануне, пятого октября, в Азовском районе Ростовской области боролись с ландшафтным пожаром. К счастью, никто не пострадал.

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В донском регионе сохраняется повышенная пожароопасность

В Ростовской области 1 октября вспыхнули 174 пожара. Из-за сильного ветра потушить возгорание оказалось не просто. Спасатели боролись с огнем почти сутки.

За сутки спасателям удалось ликвидировать 172 возгорания. Сложная обстановка сохранялась в Каменском и Цимлянском районах — здесь продолжали бушевать два пожара.