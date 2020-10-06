Валерий Карпин поиронизировал над судейством в матче «Сочи» – «Ростов»

Подписчики неоднозначно отреагировали на пост Карпина. Фото: ФК "Ростов".

Валерий Карпин опубликовал в «Инстаграме» видео спорного момента матча «Сочи» — «Ростов». Тренер попросил болельщиков оценить игру и решение арбитра.

Карпин выложил фрагмент, в котором защитник «Сочи» Миха Мевля сталкивается с форвардом «Ростова» Владимиром Обуховыми. На кадрах видно, как оба игрока падают. Обухов получает повреждение. Тем не менее, арбитр Евгений Турбин присуждает штрафной в пользу сочинцев.

— Нужна помощь! Самому не разобраться, так как могу быть предвзятым. Кто фолит? Игрок в белой майке или в синей? — поинтересовался Карпин.

Подписчики неоднозначно отреагировали на пост Карпина. Кого-то возмутило, что тренер просто не может смириться с поражением. Большинство же поддержали ростовскую команду. Фанаты согласились, что решение Турбина было несправедливым.

— Тут надо было удалять игрока «Сочи» в красной майке, — иронично отметил один из подписчиков, намекая на судью.

Напомним, матч «Сочи» — «Ростов» состоялся 4 октября на стадионе «Фишт». «Желто-синие» проиграли соперникам со счетом 4:2. При этом за всю игру ростовчане получили несколько желтых карточек и одну красную. С поля был удален Матиас Норманн. Карпин же получил красную карточку уже после матча после того, как задал вопрос судье.

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