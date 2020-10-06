Директор музейного комплекса "Самбекские высоты" объяснила, почему ввели плату за вход

Фото: администрация Ростова

Сегодняшняя информация о введения платы за вход на военно-исторически музейный комплекс "Самбекские высоты" вызвала большой резонанс в социальных сетях. Жители Ростовской области посчитали недопустимым такое решение. У многих возник вопрос о моральной стороне вопроса, ведь брать плату, чтобы подойти к могилам, мягко говорят нецелесообразно.

Эта тема стала главной в эфире радио "Комсомольская правда" на 89.8 ФМ. Свою позицию озвучила директор таганрогского музея-заповедника, куда входит и комплекс "Самбекские высоты", Елизавета Липовенко. Она объяснила, почему руководство решило установить плату за вход на территорию.

- Все государственные музеи в нашей области являются платным. В знак благодарности за помощь в строительстве музейных объектов, которую оказали жители Ростовской области, губернатор Василий Голубев отдал распоряжении о бесплатном посещении комплекса в течение одного месяца. За этот период комплекс посетили до 44 тысяч человек, - сказала в прямом эфире Елизавета Липовенко.

- Сейчас, с 1 октября, мы выходим на утвержденный в стране и области режим работы, то есть с обязательным присутствием входной платы. Мы рассчитали стоимость и она не выходит за рамки существующих тарифов таганрогского заповедника, - добавила директор.

Директор таганрогского музея-заповедника Липовенко Елизавета Васильевна. Фото: таганрогский музей-заповедник

Она также объяснила, куда именно идут средства, собранные с посетителей "Самбекских высот".

- Они поступают в бюджет Ростовской области и используются на доплаты сотрудникам, содержании территории, сохранность музейных предметов, проведение различной работы, - говорит Липовенко.

Она объяснила, что в настоящее время руководство музея работает с общественным советом, который сформировали для решения этой проблемы. В тесном сотрудничестве она надеяться найти оптимальное решение.

Отметим, что в год на содержание военно-исторически музейный комплекс "Самбекские высоты" в год уходит порядка 65 миллионов рублей. Однако помимо основных трат, по словам Елизавета Липовенко, есть еще масса непредвиденных моментов, которые никто не может предусмотреть.

- Музей должен развиваться, нужно дорабатывать витрины, обучать сотрудников. Самое главное - это доплата сотрудникам, которые сейчас работают почти без выходных, - подытожила директор.

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