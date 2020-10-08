Учителям снова придется работать на камеру. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области на карантин закрыли 130 школьных классов. Такие же ограничительные меры ввели и в 12 детсадовских группах. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции в Ростовской области.

Как пояснили в министерстве образования региона, речь идет о частичном карантине в 58 школах Дона. Так, в 47 классах ученики заболели гриппом и ОРВИ - в некоторых классах число заболевших превышает 20 процентов, что является поводом для перевода на карантин. Еще в 83 классах также есть те, кто подхватил вирусную инфекцию либо контактировал с заболевшими коронавирусом.

- Число обучающихся на карантине от общего количества учеников на Дону составляет 0,71 процента, - прокомментировали в донском Минобре.

Кроме того, в детских садах шесть групп закрыты в связи с заболеванием детишек гриппом и ОРВИ, столько же – по причине наличия воспитанников и педагогов, заболевших коронавирусом или контактировавших с больными людьми.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ростов», за последние сутки на Дону выявили еще 261 случай заражения «COVID-19». Всего, по данным регионального правительства, заболели уже почти 24 тысячи человек. За минувшие 24 часа выздоровели 249 пациентов, а всего - почти 19 тысяч.

Среди новых заболевших большинство - люди среднего возраста от 46 до 65 лет. На втором месте - молодые жители. Меньше всего новых случаев выявили среди старшего поколения - тем, кому больше 80 лет.

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