Отопительный сезон в Ростове-на-Дону 2020: сколько времени уйдет на подключение

Отопительный сезон в Ростове-на-Дону 2020. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный сезон в Ростове-на-Дону 2020: почему решили греть батареи при плюс 25 градусах. В донской столице сообщили о старте отопительного сезоне в городе с 15 октября.

Многие могут подумать, что для теплых батарей время еще не пришло. На улице прекрасная погода - температура поднимается до 28 градусов тепла - настоящее лето. Люди ходят в майках, а некоторые - даже в шортах. Но, если заглянуть в прогноз погоды на ближайшие несколько дней, то становится понятно, что уже на следующей неделе ожидается резкое похолодание. Температура упадет на несколько градусов. Например, во вторник, 20 октября, в Ростове будет всего 14 градусов выше нуля днем, а ночью - вообще 3 градуса. Уже не так тепло, правда?

На сайте мэрии города появилась информация о том, как будет проходить запуск всех необходимых для этого систем. Так, в первую очередь тепло пойдет в государственные организации, больницы, роддома, поликлиники, детские сады. Затем, по графикам будет организовано подключение к теплоисточникам школ, колледжей и ВУЗов.

Затем наступит очередь квартир рядовых жителей. Тепло в многоквартирных домах появится после того, как соответствующие заявки отправят в профильные организации. Информация о дате, когда батареи станут горячими, будет размещена на информационных стендах около подъездов.

Важно сказать, что собственники отдельно взятых жилых домов могут самостоятельное принять решение о переносе сроков пуска тепла. Это можно сделать на общем собрании жителей и сообщить в ресурсоснабжающую организацию, которая предоставляет услуги по отоплению.

В администрации донской столицы добавили, что на подключение всех потребителей понадобится около 14 дней. В течение двух недель тепло поступит всем, кто в этом нуждается.

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