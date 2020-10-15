За 1,5 млн рублей: Редкую монету с грамматической ошибкой продает ростовчанин

Монета середины 19 века. Фото: сайт "Авито"

Нумизмат из Ростова-на-Дону решил продать редчайшую монету, отчеканенную в имперской России еще в середине 19 века. Это рубль 1854 года, но не простой, а с одной удивительной особенностью, которая вызовет настоящей восторг у преданных коллекционеров.

Во время производства монеты произошла ошибка на этапе чеканки. Мастера не заметили, что в одном слове допущена ошибка. И теперь отчетливо видно, что использована не та буква - «зоАтника», а должно быть «зоЛотника». Удивительным образом специалисты выпустили в большой тираж целую партию таких рублей, но, когда разобрались, стали изымать монеты из пользования.

Можно предположить, что кто-то решил оставить одну монету себе. Может быть это произошло случайно, а может человек из прошлого знал, сколько будет стоит такая денежка через много лет.

Так или иначе, 15 лет назад ростовский нумизмат Сергей увидел ее в ассортименте у другого коллекционера из Украины и решил приобрести. В то время он еще не понимал, что попало к нему в руки. Как оказалось, необычный рубль пролежал в коллекции ростовчанина пять лет.

- Спустя какое-то время она окислилась, а я решил ее почистить. Стал внимательно рассматривать и обнаружил ошибку. Всего таких монет во всем мире пять штук. Представляете? - с гордостью рассказал мужчина. - Но сейчас решил продать ее, чтобы поправить свое материальное положение.

Рубль отчеканен действительно с ошибкой. Фото: сайт "Авито"

В итоге, коллекционер сфотографировал монету со всех сторон и выложил предложение на бесплатном сайте объявлений. Ценник - внушительный: 1,5 миллиона рублей.

- Торг уместен? - спросили мы у продавца.

- Ну, предложите свою сумму, посмотрим. Моя цена - та, которую не жалко отдать за столь редкий экземпляр.

Мы пообещали подумать. Правда, деньги на монету, в которой неправильно отчеканили всего одну букву, по цене квартиры, пока не нашли.

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