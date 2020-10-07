«Я - вегетарианка и против пластики»: Жена футболиста на конкурсе замужних дам представит Ростов-на-Дону

Виктория Вика заявила, что пластический хирург никогда не коснется ее лица. Фото: из личного архива героини публикации

В донской столице 19 октября в Музыкальном театре пройдет конкурс красоты для замужних женщин «Миссис Россия International». 15 участниц с разных уголков страны будут бороться за титул победительницы. В числе них конкурсантки из Москвы, санкт-Петербрга, Крыма, Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска. Ростов-на-Дону представит очаровательная Виктория Вика. 23-летняя девушка уже имеет в своей копилке немало титулов. Их у нее больше 25 (!), один из которых - победа в нашем ежегодном конкурсе «Мисс «КП»». А в прошлом году блондинка вошла в ТОП-3 самых красивых девушек мира.

Девушка активно занимается спортом. Фото: Из личного архива героини публикации

В 13 ЛЕТ СТАЛА МОДЕЛЬЮ

Свою карьеру модели девушка начала в 13 лет, когда вместе с подругой за компанию пришла школу светского воспитания «Имидж». И, как оказалось, случайности не случайны - в ее копилке короны за участие в российских и международных конкурсах красоты. Но модель уверяет: предстоящий конкурс - самый важный в ее карьере.

Вика верит, что победа достанется ей. Фото: из личного архива героини публикации

- К нему я начала подготовку за несколько месяцев. Вместе с преподавателем по танцам репетируем очень красивый творческий номер. Я исполню профессиональное «Танго», - поделилась Виктория.

Известно, что на конкурс Виктория придет не с пустыми руками. Она готовит потрясающий сюрприз для участниц и оргкомитета.

- Специально для «Миссис России International» я обучаюсь рисовать картины смолой, так как очень хочу преподнести всем участницам и оргкомитету подарки, сделанные своими руками, - рассказывает девушка.

Супруг во всем поддерживает Вику. Фото: из личного архива героини публикации

ГЛАВНЫЙ ТИТУЛ — СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНА

По ее словам, несмотря на важность мероприятия, волнения перед всероссийским состязанием красавиц она не испытывает.

- Нет времени на переживания, так как лишние эмоции могут сбить общий настрой, - рассказала Виктория.

А вот поддержать девушку на конкурс придут очень многие.

- За меня придет болеть большая команда, пожалуй, так и назову, - это моя семья, семья мужа, подруги и другие близкие мне люди, - делится красавица.

Виктория признается: несмотря на обилие титулов, самый главный для нее — счастливая жена. В браке с футболистом модель вот уже три года.

Девушка уже давно отказалась от мяса. Фото: из личного архива героини публикации

- А вместе мы уже восемь лет. Я безумно его люблю, - призналась корреспонденту «Комсомольская правда - Ростов» красавица. - У нас с мужем взаимопонимание и поддержка, я считаю это основой счастливого брака. Он мне очень помогает, я ему за это безумно благодарна. Он очень старается и пытается сделать меня счастливой. Мы хорошо ладим друг с другом, несмотря на то, что мы очень разные.

Секрет идеальной семьи, по ее словам, прост:

- Очень важно, чтобы у супругов были общие интересы, они у нас есть, - говорит она. - По возможности, мы путешествуем, много времени уделяем своей семье. Я обожаю готовить для него, и именно ради этого человека научилась делать это вкусно. И наши чувства с годами не угасают, а становятся ярче.

ЮРИСТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КРАСАВИЦА ПО ПРИЗВАНИЮ

У Виктории, конечно, есть и свои секреты красоты. Но вот чего она не приемлет, так это пластики! Руки хирурга не касались ни ее лица, ни ее тела. Вика занимается танцами, йогой, спортивной гимнастикой. Посещает косметолога. И, конечно, следит за питанием.

- Я вегетарианка. И муж вот уже три месяца не ест мясо, присоединился ко мне. Он-профессиональный футболист, поэтому у него огромная сила воли, - говорит Виктория.

Красавица по образованию юрист. Сейчас работает футбольным агентом. Знания, которые она получила в институте, пригодились и в этой профессии. А еще Вика активно учит английский. Вообще, саморазвитие для нее в приоритете.

Красавица сейчас работает футбольным менеджером. Фото: из личного архива героини публикации

- Я каждый день усовершенствую свои знания благодаря различным онлайн-курсам. Это – не только языки, но и кулинария, психология, визаж, - рассказывает девушка.

Виктория Вика мечтает оставить титул «Миссис России International» в родном Ростове. И искренне верит, что не подведет тех, кто за нее болеет!

Ради мужа Вика научилась вкусно готовить. Фото: из личного архива героини публикации.

ТТХ

Виктория Вика

Объем груди – 89 см,

Объем талии – 63 см,

Объем бедер – 93 см.

Рост: 179 см

Вес: 58 кг

АЛЛО!

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