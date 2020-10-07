В Ростове хотят создать отель посреди парка Островского

Сейчас на этом месте располагается здание спортивно-учебного корпуса. Фото: пресс-служба горадминистрации.

В Ростове-на-Дону могут вынести на публичное обсуждение проект создания отеля в парке Островского. Информация об этом опубликована на портале «Активный ростовчанин».

В сообщении говорится о земельном участке, расположенном по адресу: улица 1-й Конной армии, 4д. В настоящее время там располагается здание спортивно-учебного корпуса.

Собственник объекта планирует реконструировать его под гостиницу категории «Одна звезда». Для этого он хочет увеличить высоту здания с 10 до 10,62 метров. Кроме того, он просит сократить минимальный процент озеленения с 60 до 12 процентов. Напомним, здание находится в парке имени Николая Островского. Соответственно, эта мера грозит вырубкой деревьев.

— У нас и так парки превращаются в досуговые места. Например, по нормам озеленения, парк Горького — уже не парк, а вот такое досуговое место. Если еще таким же станет парк Островского, это будет преступление. В Ростове не так много деревьев и зелени, — высказался руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

Ростовчанам предложили выразить мнение. Однако по какому поводу, совершенно непонятно. Официально вопрос в петиции звучит так: «Планируете ли Вы принять участие в общественных обсуждениях по указанному проекту и представить свои предложения и замечания?». За или против чего голосуют люди — проекта реконструкции или его обсуждения?

В настоящее время петицию с размытыми формулировками подписали уже 372 человека. 364 из них отдали голоса «за», восемь — «против».

«Комсомольская правда-Ростов» обратилась за официальным комментарием в городскую администрацию. Там пообещали разъяснить ситуацию в ближайшее время.