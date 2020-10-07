В Ростовской области подросток спас от пожара мать, четверых братьев и сестер

От дома многодетной семьи осталась гора кирпичей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Сальском районе Ростовской области, в селе Ивановка, произошло серьезное ЧП. Среди ночи в доме, где жила мать и пятеро ее детей, начался пожар.

Как рассказали в пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области, в помещении сработал пожарный извещатель. Старший сын в семье, 15-летний Дима, проснулся от громкого сигнала. Мальчишка сразу понял, что случилась беда.

В доме все заволокло дымом, а пламенем были уже объяты стены. Дима кинулся будить маму, братьев и сестер. Выскочить на улицу через дверь семья уже не смогла.

Им пришлось выбивать окно и выбираться через него.

- На момент прибытия первых пожарных огнем были охвачены жилой дом, летняя кухня и хозпостройка. Произошло обрушение кровли. Огонь грозил перекинуться на соседние дома. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – К счастью, никто из членов семьи не пострадал.

В ведомстве отметили, что специалисты справились за полчаса. С пламенем боролись девять пожарных. На месте работали три спецмашины.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что на Дону пожар из-за пыльной бури оставил без крыши над головой многодетную семью. Огонь уничтожил дом семьи, в которой жили родители и трое их детей, за считанные минуты.

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Родителям с тремя детьми собирают сейчас с миру по нитке

Настоящая пыльная буря, которая случилась накануне в Ростовской области, принесла с собой большую беду семье из Константиновска.

В балке начался пожар, а сильный ветер в считанные минуты перекинул пламя на подворье многодетных родителей. За полчаса от дома, летней кухни и других строений не осталось и следа.