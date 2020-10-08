В конце недели сотни домов в Ростове останутся без света: публикуем график отключений

Отключения связаны с работами по исключению аварийных ситуаций. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В конце недели сотни домов в Ростове-на-Дону останутся без света. Рассказываем, в какое время и по каким адресам грядут отключения.

КОНКРЕТНО

9 октября

9.00 — 12.00

- ул. Малиновского 38/29, 40, 36/29; просп. Стачки 240, 228, 232/34, 226; ул. Жмайлова 27Б, 27/1, 25, 27

9.00 – 15.00

- ул. Станиславского 39-47, 48-52; ул. Обороны 49

9.00 — 16.00

- ул. Медногорская 2-68; ул. Абаканская 51-75; ул. Щербакова 100-116; ул. Арефьева 87-101, 86-92; пер. Ареховазуевский 1-11, 2-8; ул. Лесозащитная 1-23, 2-30; ул. Печерская 1-31, 2-36; ул. Двинская 1-15, 32-46

- ул. Книжная 151-175, 168-194; пер. Ударников 47-67, 56-70

9.00 — 17.00

- ул. Лесозащитная 37-83, 42-94; ул. Архангельская 27-29, 28-30; ул. Днепропетровская 67-69, 20-28; ул. Богураева 1-9, 2-22; ул. Брестская 17-33, 52-74; ул. Брянская 15-41, 14-424 ул. Панфиловцев 2-34; пер. Иркутский 21-25, 30-32; пер. Астраханский 31-33, 32-34; пер. Одесский проезд 1-21, 2-22; пер. Керченский 13-37, 14-38; пер. Сочинский 13-43, 14-52; пер. Туапсинский 29-47

13.00 — 16.00

- Ул. Малиновского 38/29, 36/29; просп. Стачки 232, 228, 232/34, 226; ул. Жмайлова 27Б, 27А, 27/1, 25, 27

9 — 10 октября

7.00 — 19.00

- пер. Соборный 2А, 6-12, 3-5, 25; ул. Береговая 12; пер. Семашко 3; ул. Донская 12, 14, 19-27

Отключения связаны с работами по исключению аварийных ситуаций.