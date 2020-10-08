«Будущее - в наших детях»: в Южном федеральном университете завершился II Международный научно-образовательный Форум

Директор Академии психологии и педагогики ЮФУ, кандидат социологических наук Владимир Кирик обращается с приветственным словом к участникам форума. Фото: Оксана Круглова

В Ростове-на-Дону на базе Южного федерального университета по инициативе и при поддержке Российской академии образования состоялся II Международный научно-образовательный форум «Миссия университетского педагогического образования в XXI веке». В числе его основных целей было: подведение итогов реформирования отечественного педагогического образования в течение трех десятилетий; определение стратегических приоритетов развития российского педагогического образования на среднесрочную перспективу; создание открытого «сообщества перемен» в сфере общего и педагогического образования.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ЗАЛОГ БУДУЩЕГО

Еще до начала Форума, Президент ЮФУ, член-корреспондент РАО Марина Александровна Боровская прокомментировала предстоящее мероприятие:

- Планируем поговорить обо всех уровнях образования; о том, как сегодня, в новых условиях пандемии, меняются образовательные технологии, как происходит формирование модели непрерывного образования. Попробуем получить ответы на вопросы о том, как сегодня каждому дать возможность повысить качество жизни за счет хорошего качественного образования. Как полученное образование грамотно встроить в свою новую профессию? Какие компетенции, навыки, знания помогут человеку быть востребованным в тех новых экономических условиях, которые существуют?

Президент ЮФУ, член-корреспондент РАО Марина Боровская. Фото: Оксана Круглова

В этой связи, подчеркивалась одна из новых задач образования: помочь человеку понять, что от его знаний, умений и навыков зависит его профессиональный путь, жизненная и карьерная стратегия. Это же, по мнению президента ЮФУ, предопределяет огромное значение Форума для развития системы образования, формирования педагогического сообщества и экономического развития России, в целом.

- Для Юга России нынешний форум - это знаковое событие. Здесь, на Юге, с особым уважением всегда относились к профессии учителя. И нам важно сегодня, вот на этих этапах, поддержать тот самый тренд, чтобы профессия педагога, учителя была востребована и уважаема, - сказала Марина Александровна.

Ректор ЮФУ Инна Шевченко. Фото: Оксана Круглова

Ректор ЮФУ Инна Константиновна Шевченко так высказалась о событии:

- На площадке Южного федерального университета обсудят вопросы теории и практики реализации непрерывного педагогического образования. И, конечно, мы должны обратиться к новой мировоззренческой картине – онтологии педагогики, поскольку будущее университета, мы абсолютно в этом уверены, - за новым педагогическим дизайном и содержанием позиции педагога в его взаимодействии с учеником.

Современный педагог - это не только учитель, несущий знания, не только воспитатель или транслятор культурного кода, но еще и человек, который создает инновации, и будет управлять изменениями в будущем. Сегодняшняя педагогическая наука и практика в своем развитии направлены на поиск различных форм кооперации и интеграции между ведущими образовательными организациями, школами и университетами, дошкольными учреждениями, учреждениями повышения квалификации и переподготовки кадров. В центре внимания должны стоять вопросы исследовательской повестки педагогики как науки, - отметила ректор.

Сегодня педагогическое образование во всем мире сталкивается с большими вызовами. Это и пандемия, и переход на дистанционные технологии; изменение личностных профилей обучающихся, их профессиональных и карьерных предпочтений. Но для нас этот форум важен еще и потому, что мы сохраняем традиции российского высшего педагогического образования, которое всегда славилось своими научными школами. Система педагогического образования сегодня – это будущее наших детей, нашей страны и нашего общества.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЮФО Владимир Гурба. Фото: Оксана Круглова

В работе форума принимал участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Николаевич Гурба.

- Педагогический форум в Южном федеральном университете проводится уже не в первый раз. И мы вновь говорим о том, что для эффективно работающей системы государственного управления нужны квалифицированные кадры. Их формирование возможно лишь при условии качественного педагогического образования; ведь именно педагог, Учитель – это человек, который создает будущее государственной системы. Так было, так есть, и так всегда будет, - отметил В.Н.Гурба.

Основная работа форума началась пленарным заседанием «Стратегические ориентиры развития педагогического образования в России». Директор Академии психологии и педагогики ЮФУ, кандидат социологических наук Владимир Кирик рассказал о форсайт-стратегии модернизации системы педагогического образования многопрофильного университета.

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

Работа II Международного научно-образовательного форума «Миссия университетского педагогического образования в XXI веке» началась с выноса штандарта форума, знамени ЮФУ и флага России.

В этом году работа форума ознаменовалась особенным событием: на мероприятии была представлена коллективная монография, руководителем проекта и научным редактором которой выступил президент Российской академии образования Юрий Петрович Зинченко. В своем обращении к участникам Форума, президент РАО отметил, что в создании научного труда участвовали более 60-ти авторов, среди которых ученые, практики и управленцы всех уровней системы непрерывного педагогического образования. Коллективный труд имеет высокую значимость для выстраивания новой образовательной и инновационной практики в области подготовки педагогических кадров в стране, отметила член-корреспондент РАО Ольга Владимировна Гукаленко, презентуя книгу. По ее словам, монография выступит прообразом стратегии развития целостной непрерывной системы педагогического образования в современной России.

С приветственными адресами к присутствующим обратились участники и почетные гости форума: министр науки и высшего образования РФ Валерий Николаевич Фальков; министр просвещения РФ Сергей Сергеевич Кравцов; председатель комитета Государственной Думы РФ по образованию Вячеслав Алексеевич Никонов; заместитель председателя комитета по науке и образованию Государственной Думы РФ Лариса Николаевна Тутова; первый заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Евгеньевич Фатеев; председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Ивановна Меркулова; председатель Ассоциации ведущих университетов, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Михайлович Кропачев; генеральный директор АНО “Россия - страна возможностей” Алексей Геннадиевич Комиссаров; председатель Российского профессорского собрания и член Общественной палаты РФ Владислав Валерьевич Гриб; председатель координационного совета Лиги преподавателей высшей школы Елена Вячеславовна Ляпунцова.

Заместитель министра просвещения РФ Виктор Стефанович Басюк подключился к форуму заочно.

- Прежде всего, конечно, хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего форума, которым удалось при участии и поддержке Российской академии образования, ведущих университетов России и зарубежных партнеров собрать лучших представителей науки, педагогического образования, высококлассных практикующих специалистов и тем самым иметь возможность обсудить наиболее острые и актуальные проблемы современной педагогики, - отметил В.С.Басюк.

С приветствиями к участникам Форума обратились руководители многих российских и зарубежных университетов, среди которых декан факультета дошкольного образования Центрального университета Марта Абреу де Лас Вильяс профессор Беатрис Родригес (Куба); а также декан факультета дошкольного образования Педагогического университета им. Энрике Хосе Вароны профессор Лисбет Арагонес (Куба), Президент Европейской федерации ассоциаций преподавателей психологии Ленка Соколова (Словакия), ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Александровна Чумаченко (Челябинск), ректор Приднестровского государственного университета им. Т.Г.Шевченко д.ф.-м.н. Степан Иорданович Берил и многие другие авторитетные ученые и администраторы.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА

Основой научной программы Форума стал доклад «Развитие педагогического образования в современной России: проблемы и перспективы», зачитанный председателем Оргкомитета форума, исполняющим обязанности академика-секретаря Отделения философии образования и теоретической педагогики РАО, академиком Михаилом Львовичем Левицким.

И.О. академика-секретаря Отделения философии образования и теоретической педагогики РАО, академиком Михаилом Левицким. Фото: Оксана Круглова

В своем выступлении, М.Л.Левицкий последовательно обратился к четырем ключевым сюжетам Форума: аналитике главных проблем, с которыми сталкивается педагогическое образование в последние годы; новому пониманию сущности и содержания педагогической профессии в изменяющемся мире; специфике научных подходов к моделированию и развитию практики педагогического образования, и, наконец, определению приоритетов трансформации отечественного педагогического образования.

Свое продолжение эти идеи нашли в презентации монографии Форума, выполненной сопредседателем Оргкомитета Форума, член-корреспондентом РАО Ольгой Владимировной Гукаленко, а также прозвучавших пленарных докладах, представленных академиками и член-корреспондентами РАО; руководителями передовых отечественных вузов, лидерами научных школ в сфере общего и педагогического образования. Особенностью завершившегося Форума является тот факт, что работа всех пленарных заседаний и секций дублировалась как в очном, так и в онлайн формате.

Не менее важно и то, что тематические секции, форсайт-сессии и мастер-классы Форума проходили не только на базе Южного федерального университета одновременно на базе всех ведущих отечественных учреждений в сфере педагогического образования, включая центральный офис Российской академии образования, Московского государственного и педагогического государственного университетов, Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена (Санкт-Петербург), Уральского государственного педагогического университета (Екатеринбург); Дальневосточного (Владивосток), Казанского, Крымского (Ялта) и Северо-Кавказского (Ставрополь) федеральных университетов; Дагестанского (Махачкала), Мининского (Нижний Новгород), Южно-Уральского (Челябинск), Ярославского (Ярославль) педагогических университетов (всего более 20 площадок).

Всего по предварительным данным, в мероприятиях Форума приняли участие представители 12 стран мира и 59 субъектов Российской Федерации; суммарное количество очных и онлайн-участников мероприятий на центральной площадке Форума в Южном федеральном университете около 500 человек, а общее количество участников с учетом тематических площадок, развернутых на базе ведущих российских университетов, превышает 1300 человек.

Проведение форума было поддержано Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством просвещения РФ, Государственной Думой России, а также общественными организациями - Профсоюзом образования, Лигой преподавателей высшей школы, Профессорским собранием и АНО "Россия - страна возможностей ". За 3 дня были представлены 627 докладов из 12 стран и всех федеральных округов России, были записаны 100 часов видеоконтента, на разных цифровых платформах было организовано более 2000 подключений, пленарное заседание форума посмотрело на YouTube свыше 1000 человек. В рамках культурной программы форума состоялось представление специально написанного музыкального произведения - "Педагогической увертюры", написанной ученым, педагогом и композитором В.В. Горочной. По результатам форума изданы сборник трудов и коллективная монография, предложения по выработке стратегии развития непрерывного педагогического образования будут направлены в органы государственной власти

Значимым культурным событием Форума стала премьера камерной «Педагогической увертюры», написанной сотрудником ЮФУ Василисой Горочной, и исполненной коллективом симфонической музыки "Совершенный каданс".

Обращение к участникам форума заместителя председателя комитета по науке и образованию Государственной Думы РФ Лариса Тутова. Фото: Оксана Круглова

В течение всех четырех дней работы Форума ученые, педагоги, руководители и обсуждали вопросы научно-образовательной политики в сфере педагогического образования, модели и опыты модернизации практик подготовки педагогов; информационно-технологическую и методическую инфраструктуру педагогического образования, возможности психолого-педагогического сопровождения педагогического образования, а также – перспективы развития инклюзивных образовательных систем и практик. Основная программа Форума завершилась во второй половине дня 02 октября, однако и в заключительный день, 03 октября был насыщен событиями – состоялась онлайн-сессия по проблемам развития международного сотрудничества в сфере педагогического образования с участием представителя Европейской ассоциации педагогического образования Марты Ковальчук-Валендзяк (Университет Бялыстока, Польша); были представлены несколько проектов, реализуемых совместными усилиями Академии психологии и педагогики и образовательных учреждений – участников «Образовательного кластера Южного федерального округа».

Несмотря на множество мероприятий, разнообразие их тем и форматов, все участники Форума высказывали искреннюю признательность организаторам за возможность серьезного разговора о состоянии и перспективах педагогического образования, а также выражали надежду на продолжение и расширение сотрудничества и на то, что проведение Международных научно-образовательных Форумов по проблеме «Миссия университетского педагогического образования в XXI веке» останется доброй традицией в деятельности Южного федерального университета и всей системы педагогического образования России.